Skandaliczne słowa Ukraińca o polskim prezydencie. Traci pracę

Na portalu Obserwator Międzynarodowy pojawiło się oświadczenie w związku z wypowiedzią Witalija Mazurenki, który w Polsat News nazwał prezydenta Karola Nawrockiego „pachanem” – „kryminalnym przywódcą w rosyjskich więzieniach”. Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę swojemu gościowi, ale ten powiedział, aby go nie pouczać. Do przeprosin skłoniła go dopiero burza medialna i reakcja m.in. ze strony Pałacu Prezydenckiego.

Ukraiński dziennikarz przeprasza. Nazwał polskiego prezydenta „pachanem”

„Z głębokim smutkiem przyjąłem fakt, że moja wczorajsza wypowiedź w programie 'Debata Gozdyry' uraziła wielu z Was. (...) Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pragnę podkreślić, że darzę instytucje państwa, na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, pełnym szacunkiem. Przepraszam wszystkich, których uczucia mogły zostać dotknięte moimi słowami” – napisał Mazurenko w swoim oświadczeniu.

Mazurenko traci pracę. Oświadczenie redakcji

Przeprosiny nie uchroniły jednak ukraińskiego dziennikarza przed konsekwencjami. Współpracę z nim zakończył portal Obserwator Międzynarodowy, który wydał w tej sprawie oświadczenie. Witalij Mazurenko stracił funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Jego wypowiedź nazwano w nim „prywatną opinią tej osoby, wypowiedzianą bez wiedzy i zgody redakcji”. Dodano, że słowa dziennikarza „w żaden sposób nie odzwierciedla stanowiska redakcji i nie wpisuje się w wartości, którymi się kierujemy”.

Redakcja skrytykowała słowa Mazurenki o prezydencie Nawrockim. „Jako polski portal stanowczo nie akceptujemy i nie tolerujemy podważania powagi urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze wartości opierają się na rzetelnym dziennikarstwie, odpowiedzialności za słowo oraz pełnym poszanowaniu instytucji Państwa Polskiego i jego przedstawicieli” – napisano w oświadczeniu.

