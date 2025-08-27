Nawrocki rozpoczął Radę Gabinetową. Zaapelował do Tuska

W środę po godzinie 9 rozpoczęła się zapowiada wcześniej przez Karola Nawrockiego Rada Gabinetowa. Biorą w niej udział premier Donald Tusk oraz ministrowie z jego rządu.

– Cieszę się, że spotykamy się, by rozmawiać o sprawach zasadniczych dla Polski. Liczę, że Rady Gabinetowe będą w najbliższych latach forum usystematyzowania naszej współpracy na linii prezydent-rząd. Wierzę, że uda się nie przenosić tu emocji politycznych. Podstawowym warunkiem współpracy jest dotrzymywanie przez nas wszystkich zobowiązań – mówił prezydent.

Rada Gabinetowa. Kluczowa kwestia finansów publicznych

Pierwszym podejmowanym tematem będzie kwestia finansów publicznych. – Jestem zaniepokojony tym, co widzę w danych budżetu. Czy te liczby wokół których się poruszamy są liczbami, które możemy uznać za obiektywne? Alarmujące są m. in. problemy w dochodach z podatków – podkreślił Nawrocki.

Dodał, że chciałby wiedzieć, "co przez 18 miesięcy udało się zrobić polskiemu rządowi, byśmy nie mieli problemów z finansami publicznymi".

– Zawsze jest tak, że pierwszą ofiarą finansów są inwestycje rozwoje. Obawiam się, że właśnie taki kierunek przyjmie rząd. I to jest nasz drugi punkt – Centralny Port Komunikacyjny. Polski nie stać na kolejne stracone miesiące. CPK czy elektrownie jądrowe to nie kwestia miesięcy, kwestia Premiera Tuska, czy jednego lub drugiego prezydenta. To kwestia naszej przyszłości – kontynuował.

Rada Gabinetowa. Co z umową z Mercosur?

Nawrocki szerzej z rządem zamierza dyskutować również o umowie pomiędzy UE a Mercosur.

– Ta umowa bardzo niepokoi polskich rolników. Przynajmniej na poziomie deklaratywnym wszyscy zgadzamy się, że to zagrożenie. Gdy przyglądam się realnym działaniom na forum UE, to nie znajduje to odbicia. Chciałbym zachęcić premiera i ministrów, że jestem gotowy do budowania mniejszości zmierzającej do powstrzymania tej umowy.

Wkrótce więcej informacji