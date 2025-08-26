Rzecznik prezydenta o krytyce decyzji Karola Nawrockiego. „Na Kremlu strzeliły korki od szampana”

Karol Nawrocki zawetował w poniedziałek 26 sierpnia ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Decyzję krytykował w różnych mediach prezes Związku Ukraińców w Polsce Mirosław Skórka, zdaniem rzecznika głowy państwa „bezczelnie manipulując i obrażając Nawrockiego, mówiąc o nacjonalistycznym nastawieniu prezydenta i wpisując się swoimi decyzjami w politykę Kremla”.

„Cóż za obłuda i najdelikatniej mówiąc brak wyczucia! To Karol Nawrocki, jeszcze jako prezes IPN został wpisany przez władze Federacji Rosyjskiej na listę osób ściganych przez putinowski reżim za usuwanie sowieckich obiektów propagandowych. Tendencje nacjonalistyczne od dawna są silne i coraz mocniejsze na Ukrainie, także wśród Ukraińców mieszkających w Polsce” – zaznaczył na wstępie Rafał Leśkiewicz.

Weto prezydenta ws. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Rzecznik broni Karola Nawrockiego

„To ukraiński nacjonalizm spod znaku zbrodniarza Stepana Bandery doprowadził do ludobójstwa, mordu dokonanego na ponad 100 tys. polskich kobiet, dzieci i starców. Dziś ci zbrodniarze są traktowani na Ukrainie jak bohaterowie, podczas gdy szczątki naszych pomordowanych Rodaków leżą w bezimiennych dołach śmierci. Władze Ukrainy nie pozwalają na systemowe rozpoczęcie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych” – kontynuował rzecznik prezydenta.

Zdaniem Leśkiewicza prezes Związku Ukraińców w Polsce „chce nas uczyć patriotyzmu”. Rzecznik Nawrockiego wspomniał w tym kontekście o odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości po 123 latach, o bitwie warszawskiej, II wojnie światowej i komunizmie. Leśkiewicz stwierdził, że „po wypowiedziach Skórki na Kremlu strzeliły korki od szampana”.

Mocna reakcja rzecznika prezydenta. „Brak wdzięczności za pomoc Polski po agresji Rosji na Ukrainę”

„Słowa Prezesa Związku Ukraińców w Polsce wpisują się w narrację polityczną Kremla i nie sądzę, aby podzielali je Ukraińcy mieszkający w naszym kraju. Te słowa to wyraz osobistych fobii i uprzedzeń, szkodzących relacjom polsko-ukraińskim. To także dowód na kompletny brak wdzięczności za udzieloną przez Polskę pomoc po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 r”. – zakończył rzecznik głowy państwa.

