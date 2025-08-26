Kijów ostrzega Polskę po ruchu Nawrockiego. „Dostrzegam podobieństwo do tezy Putina”

– Żeby wyeliminować rosyjską propagandę i ustawić relacje polsko-ukraińskie na właściwe tory oparte na rzeczywistym partnerstwie i szacunku powinniśmy także powiedzieć jasno „stop banderyzmowi” i w kodeksie karnym zrównać symbol banderowski z symbolami, które odpowiadają niemieckiemu narodowemu socjalizmowi, powszechnie nazywanemu nazizmem, sowieckiemu komunizmowi, a także dokonać korekt w ustawie o IPN w odniesieniu do zbrodni OUN UPA – stwierdził Karol Nawrocki.

„Ideologia banderowska opiera się na trzech kluczowych tezach: Albo zdobędziesz państwo ukraińskie, albo zginiesz w walce o nie; wolność dla narodów i wolność dla człowieka; poleganie na własnych siłach. Nawrocki dostrzega w tym podobieństwo do nazizmu. A ja w jego wizji dostrzegam podobieństwo do tezy Putina, który niszczenie wszystkiego, co ukraińskie, nazywa denazyfikacją” – odpowiedział mu ukraiński parlamentarzysta i były szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowycz.

Karol Nawrocki chce zrównać symbol banderowski z nazizmem i komunizmem. Jest reakcja z Ukrainy

Ukraiński portal Europejska Prawda działanie Nawrockiego określa mianem „nieprzyjaznego”. Jednocześnie podkreśla, że na razie nie jest do końca jasne, czym jest „symbol banderowski”. Serwis, podobnie jak Interfax-Ukraina donosi, że „Kijów ostrzegł Warszawę, że zareaguje, jeśli polski Sejm zakaże czerwono-czarnej symboliki”. „Analizujemy wymiar prawny podjętych decyzji i ich możliwy wpływ na sytuację obywateli Ukrainy w Polsce” – poinformowało ukraińskie źródło dyplomatyczne.

Według niego Kijów jest wdzięczny Warszawie za wszystkie poprzednie decyzje na korzyść obywateli Ukrainy i wierzy, że ich prawa będą przestrzegane nie gorzej niż w innych krajach UE. „Wszelkie upolitycznione decyzje dotyczące rzekomego zrównania symboli ukraińskich z nazistowskimi i komunistycznymi mogą sprowokować nasilenie negatywnych nastrojów w społeczeństwie ukraińskim i będą wymagały reakcji strony ukraińskiej” – podsumowało źródło.

