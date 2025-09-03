Porwał 3,5-latka. Wiadomo, kim był dla chłopca

We wtorkowe popołudnie policja otrzymała zgłoszenie o porwaniu 3,5-letniego dziecka, do jakiego doszło w Tychach przy ul. Elfów. Funkcjonariusze udali się na miejsce zdarzenia, porozmawiali ze świadkami porwania oraz przejrzeli nagrania z monitoringu. Maluch został wciągnięty do auta przez nieznanego mężczyznę.

Porwanie dziecka w Tychach. Sprawcą obcokrajowiec

– Ustalono, że poszukiwana jest biała skoda, która odjechała w kierunku Żor – w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim” przekazał sierż. szt. Marcin Gącik, pełniący obowiązki oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tychach.

Samochód porywacza udało się w ciągu 30 minut zidentyfikować, namierzyć w Żorach i zatrzymać. Za jego kierownicą siedział obcokrajowiec, a porwane dziecko było całe i zdrowe.

Działania służb pozwoliły ustalić więcej szczegółów dotyczących porwania. Okazało się, że porywacz to ojciec dziecka posiadający prawa rodzicielskie. Mężczyzna jest z pochodzenia Turkiem, który przed rosyjską agresją mieszkał na terenie Ukrainy ze swoją ukraińską żoną.

Błyskawiczna reakcja policji. Ojciec dziecka sprawcą porwania

Nie podano miejsca przebywania matki chłopca. Dziecko przebywało na terenie Polski ze swoją babcią, która jest prawnym opiekunem 3,5-latka. To właśnie z jej rąk wyrwano dziecko w momencie porwania.

Sprawą porwania rodzicielskiego zajmie się policja i prokuratura w Tychach.

– Mężczyzna noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Dzisiaj będą z nim wykonywane czynności. Chłopczyk trafił pod opiekę babci – w rozmowie z „Faktem” powiedział sierż. szt. Marcin Gącik. Nie są znane motywy ani intencje sprawcy porwania – wyjaśnieniem tych okoliczności zajmą się śledczy.

– Trwa postępowanie pod nadzorem prokuratury, aby wyjaśnić całe to zdarzenie – dodał funkcjonariusz.

Czytaj też:

Szokujący zwrot ws. porwania niemowlęcia. „Nieścisłości w zeznaniach matki”Czytaj też:

Zajmowali się porwaniami migrantów. Policja rozbiła ukraiński gang