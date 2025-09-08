Iskrzy na linii Karol Nawrocki – rząd Donalda Tuska. Polacy ocenili spór

Od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego minął miesiąc. W tym czasie głowa państwa zdążyła już zawetować kilka głośnych ustaw, zorganizować Radę Gabinetową, a także rozpocząć szereg wizyt zagranicznych, w tym do Stanów Zjednoczonych. Między prezydentem a rządem regularnie dochodzi do spięć, a politycy nie szczędzą sobie mniejszych i większych uszczypliwości.

Spór na linii Nawrocki – rząd Tuska. Polacy zabrali głos. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu Opinia24, który został przeprowadzony na zlecenie RMF FM, zapytano Polaków, kto powinien ustąpić w sporze między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem Donalda Tuska. 14 proc. badanych uważa, że „zdecydowanie” ustąpić powinien prezydent, a 7 proc. – „raczej” Nawrocki. To łącznie 21 proc. odpowiedzi.

15 proc. ankietowanych uważa, że to rząd powinien ustąpić, a 8 proc. – „raczej” gabinet Tuska. W sumie to 23 proc. wskazań. Aż 38 proc. badanych stoi na stanowisku, że obie strony powinny pójść na ustępstwa. 18 proc. nie ma zdania w sprawie.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1003 dorosłych mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wyniki przedstawiono w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych.

Kolejne wizyty zagraniczne Karola Nawrockiego

W dniach 8-9 września 2025 r. prezydent złoży wizyty robocze w Republice Litewskiej i Republice Finlandii. W poniedziałek o godz. 11:00 Karol Nawrocki zostanie przywitany przez swojego litewskiego odpowiednika. Chwilę później odbędzie się spotkanie w wąskim gronie, a następnie rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów Polski i Litwy. O godz. 12:25 zostało zaplanowane spotkanie z przedstawicielami mediów.

