Mały samolot rozbił się pod Żywcem. Są ofiary śmiertelne

We wtorek 9 września doszło do tragedii we wsi Lipowa (powiat żywiecki, województwo śląskie). Kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu, poinformował, że zgłoszenie o wypadku lotniczym wpłynęło krótko po godz. 9:30. Rozbił się lekki samolot sportowy.

Katastrofa małego samolotu pod Żywcem. Dwie osoby zginęły

– Dwie osoby zginęły na miejscu. Maszyna przy lądowaniu uległa awarii – nie wiemy, z jakich przyczyn – i się rozbiła. Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia, strażacy przystąpili do gaszenia pożaru. Następnie znaleźli dwa ciała osób, które znajdowały się w samolocie – przekazał w rozmowie z RMF FM.

Samolot rozbił się z daleka od zabudowań – na polu, w okolicy małego, sportowego lotniska. Pożar został już ugaszony. Na miejscu jest siedem zastępów straży pożarnej. Obecni są także funkcjonariusze policji oraz prokurator. Wyjaśnianiem przyczyn katastrofy zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Czytaj też:

Nowe informacje o katastrofie w Lizbonie. Wśród ofiar jest pracownik kolejkiCzytaj też:

Autobus z turystami spadł w przepaść. Ofiary śmiertelne na Sri Lance