Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku w Balicach. Nowe informacje

Oto najnowsze informacje dot. incydentu na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice.
Samolot pasażerski, który leciał z Antalyi (Turcja) do Krakowa, podczas lądowania wypadł z pasa startowego. Następnie maszyna znalazła się na znajdującym się obok pasie zieleni.
Do tego niepokojącego i bardzo groźnego wydarzenia doszło w niedzielę (14 września) po południu. Na pokładzie samolotu było około 190 pasażerów. Wszystkich pomyślnie ewakuowano.
Czytaj też:
Zawaliła się ściana kamienicy. Wśród poszkodowanych kobietaCzytaj też:
Radna KO oskarżyła obcokrajowca o atak. Kierowca pokazał nagranie
Źródło: pap.pl / se.pl