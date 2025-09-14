Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku w Balicach. Nowe informacje

Samolot pasażerski, który leciał z Antalyi (Turcja) do Krakowa, podczas lądowania wypadł z pasa startowego. Następnie maszyna znalazła się na znajdującym się obok pasie zieleni.

Do tego niepokojącego i bardzo groźnego wydarzenia doszło w niedzielę (14 września) po południu. Na pokładzie samolotu było około 190 pasażerów. Wszystkich pomyślnie ewakuowano.

