MEN ma kolejny pomysł. Pracuje z MSWiA nad podręcznikiem od sytuacji kryzysowych

O nowym projekcie poinformowała w poniedziałek 15 września minister edukacji Barbara Nowacka. Jak mówiła, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzone są prace nad nowym rodzajem podręcznika. Ma to być zbiór zasad reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Nowy podręcznik przygotuje uczniów na „sytuacje kryzysowe”

Jak przekazała Nowacka, na efekty prac połączonych resortów nie trzeba będzie długo czekać. Celem podręcznika będzie przygotowanie uczniów do odpowiedniego zachowania w obliczu zagrożeń. – Prace nad takim podręcznikiem ruszają w porozumieniu z MSWiA. Mam nadzieję, że w niedługim czasie te materiały będą gotowe – mówiła minister.

Na podręczniku jednak zmiany się nie kończą. Ministerstwo chce, by przygotowanie uczniów na trudne sytuacje było kompleksowe. Z tego powodu modyfikacjom ulegnie przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, który realizowany jest w klasie VIII szkół podstawowych oraz w klasie I liceum, technikum i szkoły branżowej I stopnia.

Program edukacji dla bezpieczeństwa rozszerzony zostanie właśnie o kwestie związane z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych oraz obroną cywilną. Nowacka zwracała uwagę, że inspiracją są rozwiązania kojarzone przez starsze osoby z dawnym przysposobieniem obronnym. Jak zaznaczała, lekcje poświęcone pierwszej pomocy prowadzone są już w klasach 1-3. Teraz chodzić będzie o inne praktyczne umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Nauczyciele mają być gotowi przed podręcznikiem

Jeszcze przed nowym podręcznikiem i zmianą programu nauczania resort edukacji chce dotrzeć do nauczycieli. Mają oni otrzymać wsparcie, pozwalające im skutecznie komunikować się z młodzieżą w sytuacjach kryzysowych oraz przekazywać wiedzę w przystępny sposób.

Przypomnijmy, że od roku szkolnego 2024/2025 nauka udzielania pierwszej pomocy jest obowiązkowa na zajęciach edukacji przyrodniczej w klasach 1-3 oraz na godzinach wychowawczych w klasach IV-VII szkół podstawowych oraz w starszych klasach szkół ponadpodstawowych.

Edukacja dla bezpieczeństwa obejmuje dodatkowo treści dotyczące bezpieczeństwa państwa, organizacji działań ratowniczych i edukacji obronnej.

