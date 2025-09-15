Książę Harry przyłapany przy food trucku w Polsce. Co zamówił?

Członek rodziny królewskiej w Polsce to dla niektórych duże wydarzenie. Tymczasem wizyty księcia Harry'ego w naszym kraju zwykle odbywają się po cichu i nie rozchodzą dużym echem. Tym razem o podróży przez Polskę do Ukrainy poinformował „Guardian” oraz polski „Fakt”.

Książę Harry w Polsce

Dziennikarze zwracali uwagę na kolejną wizytę Harry'ego w Kijowie. Ze względu na konflikt zbrojny, syn Karola III dociera tam pociągiem z Polski. Nie wiadomo, co dokładnie robi w naszym kraju, ale dziennikarze przyłapali go w niecodziennej sytuacji. Członek królewskiego rodu podczas postoju przy granicy polsko-ukraińskiej posilał się w zwykłym food-trucku.

Dla wielu taki obrazem mógł wydawać się surrealistyczny. Dziennikarze przekazali, że Harry jadł frytki z kartonowego pudełka. Na zdjęciach brytyjskiego „Guardiana” widać resztę menu. Książę miał do wyboru jeszcze zapiekanki, zupę dnia, kawę i herbatę.

Brytyjscy dziennikarze odnotowali też żart księcia. Miał on powiedzieć, że dziwi się właścicielowi food-trucka, który zamykał interes, kiedy ma największy ruch w historii. „Guardian” podkreślił, że ta krótka wypowiedź rozluźniła atmosfer.

Książę Harry niedawno wrócił do Wielkiej Brytanii

Kilka dni temu Harry wrócił do Wielkiej Brytanii z USA. Podczas wizyty odwiedził grób babki, królowej Elżbiety II. W trzecią rocznicę jej śmierci (8 września) złożył wieniec na miejscu jej pochówku. Niedaleko cmentarza brat Harry'ego, książę William, uczestniczył w spotkaniu upamiętniającym Elżbietę II. Brytyjskie media nie przekazały informacji, czy bracia spotkali się podczas wizyty Harry'ego w kraju.

Książę Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej w 2020 roku, 31 marca. Prawie rok później utracił swoje patronaty, ale zachował tytuły szlacheckie oraz miejsce w linii sukcesji. Wraz z rodziną zamieszkał w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, na przedmieściach Santa Barbara.

