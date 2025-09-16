Niepokojące wieści napłynęły z Czeladzi w województwie śląskim. We wtorek 16 września tuż przed godziną 20 w hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Rzemieślniczej w dzielnicy Piaski wybuchł pożar.

Pożar w Czeladzi. Trwa akcja gaśnicza

Zapaliła się hala firmy Thermatec, która produkuje pompy ciepła. Kłęby ciemnego dymu były widoczne z kilku okolicznych miast m.in. Katowic, Dąbrowy Górniczej oraz Sosnowca.

Według wstępnych ustaleń służb ogień objął niemal połowę budynku o powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych. Do akcji gaśniczej rozdysponowano 29 zastępów straży pożarnej w całego województwa.

– Na miejsce ściągane są dodatkowe siły i środki oraz grupa operacyjna komendanta wojewódzkiego. Pożar jest cały czas nieopanowany – powiedział Paweł Wolny ze straży pożarnej w Będzinie.

Na chwilę obecną nie ma żadnych doniesień o osobach rannych lub poszkodowanych w wyniku pożaru. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać skalę pożaru.

Gigantyczny pożar na Śląsku. Pilny apel do mieszkańców

Burmistrz Czeladzi wystosował pilny apel do mieszkańców. – Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic. Przy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie, co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek straży pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar – przekazał Zbigniew Szaleniec,

Podobny komunikat przygotowała straż miejska z Czeladzi. „Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji” – brzmi apel, który skierowano do mieszkańców miasta.

Przyczyny pożaru pozostają na razie nieznane. Służby po ukończeniu akcji gaśniczej zajmą się wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.

Czytaj też:

Na dom w Wyrykach spadła polska rakieta? Tusk stawia sprawę jasnoCzytaj też:

Dron przy ogrodzeniu Senatu? Na miejscu zaroiło się od służb