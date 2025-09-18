Niedyskrecje parlamentarne do słuchania: Krajobraz po dronach, czyli krótka zgoda polityków

Rosyjskie drony, które wleciały do Polski, na moment pogodziły naszą klasę polityczną. Ale krajobraz po dronach szybko się zmienił. Dziś politycy kłócą się o brak pełnej i prawdziwej informacji w tej sprawie, bo okazało się, że dom na Lubelszczyźnie zniszczyła polska rakieta, a nie rosyjski dron. Obóz prezydenta twierdzi, że głowa państwa nie dostała pełnej informacji na ten temat.

W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze, że Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz zataili prawdę o rakiecie przed głową państwa i obywatelami. Opozycja krzyczy, że rząd nakłamał na forum ONZ-u, a teraz rosyjska propaganda będzie to wykorzystywać. Słowem wróciło polskie piekiełko polityczne.

Naszym zdaniem rząd znowu ma problemy z komunikacją. Najlepszym przykładem tego była wypowiedź rzeczniczki MSWiA, która ogłosiła, że gdyby dostała w nocy powiadomienie o dronach nad Polską, to spakowałaby się i uciekła z kraju. Szczęśliwie alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotarły do Polaków dopiero rano, gdy już drony zostały zestrzelone albo same spadły.

Problemem jest też fakt, że mało kto prostuje narrację, która pojawia się w mediach społecznościowych, jakoby drony wystrzeliła Ukraina. Podsyca to niechęć do Ukraińców, która w Polsce i bez tego narasta. A wojna informacyjna jest jednym z ważnych elementów agresywnych działań Rosji.

O ile Donald Tusk był zawsze mistrzem PR-u, to tym razem, odkąd ponownie został premierem w 2023 r., wszystko leży. Niby mamy rzecznika rządu Adama Szłapkę, ale ostatnio w ogóle go nie widać w mediach. Gdy pojawiają się trudne sprawy, to rzecznik znika. Być może hołduje zasadzie, że nie ma się co kojarzyć Polakom ze złymi wieściami.

