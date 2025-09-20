Znaleziono obiekt przypominający drona. „Około 50 metrów od zabudowań”

„Dziś około godz. 14:00 w gm. Korsze (pow. kętrzyński) na polu około 50 metrów od zabudowań właściciel terenu ujawnił leżący obiekt przypominający drona. Powiadomieni o tym policjanci na wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia” – poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

„Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pod jego nadzorem trwają czynności procesowe na miejscu tego zdarzenia” – dodano w dalszej części wpisu.

„Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, pod nadzorem prokuratora z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w gminie Korsze, pow. kętrzyński” – napisała z kolei Żandarmeria Wojskowa. Według nieoficjalnych doniesień to prawdopodobnie jeden z rosyjskich dronów, które w nocy z 9 na 10 września naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

