Grzybiarz trafił na „element obiektu przypominającego drona”. Doszło do nagłego zwrotu

„Dzisiaj około godz. 12, w lesie w miejscowości Goszcza w powiecie krakowskim, grzybiarz ujawnił element obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli miejsce znalezienia elementu. Powiadomiono inne służby m.in. żandarmerię wojskową oraz prokuratura. Po wstępnych oględzinach okazało się, że jest to prawdopodobnie część zdalnie sterowanego modelu samolotu. Obiekt nie miał zastosowania militarnego” – poinformowała w mediach społecznościowych małopolska policja.

W weekend służby MSWiA zabezpieczyły miejsca znalezienia szczątków czterech nieustalonych obiektów powietrznych. W niedzielę ok. godz. 10.00 w miejscowości Sulmice (woj. lubelskie) grzybiarz zgłosił służbom leżący na ziemi nieustalony obiekt powietrzny. Znalezisko znajdowało się w terenie leśnym, w odległości ok. 1,5 km od najbliższych zabudowań.

Wkrótce więcej informacji