Szczątki trzech kolejnych dronów znalezione w Polsce? Pilne komunikaty policji

W niedzielę 21 września po godz. 11:00 mazowiecka policja wydała komunikat. „Dziś około godz. 9 w m. Wodynie w pow. siedleckim w lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia” – czytamy. Jak poinformowano, powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

Kolejne szczątki dronów w Polsce? Trzy komunikaty policji

Kilkanaście minut później został opublikowany kolejny komunikat mazowieckiej policji. „Dziś po godz. 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to ok. 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu” – poinformowano.

Komunikat w sprawie znalezienia pewnego obiektu wydała także policja lubelska. „Dziś około godz. 10.00 w m. Sulmice gm. Skierbieszów pow. zamojski, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt. Teren leśny, odległość ok. 1500 metrów od zabudowań. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce odnalezienia obiektu” – podano. W tej sprawie również została powiadomiona Żandarmeria Wojskowa, a także Prokuratura Rejonowa w Zamościu. W tych trzech przypadkach nie ujawniono żadnych szczegółów.

To nie są jedyne komunikaty tego typu, które pojawiają się w ostatnich dniach. Warto przypomnieć, że w ubiegłym tygodniu doszło do bezprecedensowego w swojej skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Obiekty, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

Czytaj też:

Szczątki rakiety na Lubelszczyźnie. „Najprawdopodobniej polska”Czytaj też:

Pułkownik Przepiórka o „straszeniu wojną”: Koniec z postawą „jakoś to będzie”