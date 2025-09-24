Skandal w Oświęcimiu. Pijani cudzoziemcy zatrzymani

W poniedziałek 22 września tuż po godzinie 19.00 funkcjonariusze z oświęcimskiej komendy Policji zostali wezwani przez strażników Muzeum Auschwitz-Birkenau w związku z ujęciem dwóch nietrzeźwych obywateli Finlandii. Z relacji strażników wynikało, że 33-latkowie chwilę wcześniej nie zostali wpuszczeni na teren Muzeum z uwagi na fakt, że Muzeum było już nieczynne.

Po chwili strażnicy zauważyli, że mężczyźni wtargnęli na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Birkenau, pokonując ogrodzenie. Zostali jednak szybko ujęci. Finowie po przejęciu przez policjantów trafili do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji, w związku z podejrzeniem, że dopuścili się bezprawnego wtargnięcia na teren Muzeum.

Badanie stanu trzeźwości obywateli Finlandii wykazało, że byli pod wpływem alkoholu. 33-latkowie mieli ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Następnie sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego. Na podstawie zebranych dowodów obu zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty bezprawnego wtargnięcia na teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Birkenau.

Czyn ten jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 12 miesięcy. Obaj podejrzani przyznali się do zarzucanego im czynu oraz dobrowolnie poddali się karze. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu nałożył na nich kary grzywny w kwocie po 1,5 tysiąca złotych.

Szokujące zachowanie niemieckich uczniów w Auschwitz

Z kolei w kwietniu poinformowano, że strażnicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powiadomili oświęcimską komendę Policji o incydencie z udziałem trzech 15-letnich obywateli Niemiec. Z ich relacji wynikało, że nieletni podczas wykonywania zdjęcia wykonali dłońmi gest „OK”, który może być odczytany jako symbol białej siły tzw. White Power, czym mogli dopuścić się znieważenia Pomnika Zagłady.

