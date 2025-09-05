Czarne chmury nad Braunem. Straci immunitet? Jest wniosek do PE

Prok. Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej PE wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej europosła Grzegorza Brauna.

Prokuratura Krajowa wskazuje, że chcąc to zrobić, potrzeba zgody jednoizbowej instytucji Unii Europejskiej, której szefową jest Roberta Metsola.

Żurek złożył wniosek do Europarlamentu. Trwa śledztwo, Braun może stracić immunitet

PK wskazuje, że małopolska Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie „dokonanego publicznie i wbrew faktom zaprzeczenia zbrodniom popełnionym w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady KL [Konzentrationslager – red.] Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu [województwo małopolskie]”.