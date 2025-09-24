Zbliża się ostatnie tego typu święto w 2025 r. Nie wszyscy będą mogli liczyć na dodatkowy dzień wolny

W 2025 r. zostały jeszcze cztery dni ustawowo wolne od pracy. To: 1 listopada święto Wszystkich Świętych, 11 listopada Święto Niepodległości, 25 grudnia Boże Narodzenie oraz 26 grudnia jako drugi dzień świąt. Z wymienionych dni wyjątkowa będzie pierwsza data. Wszystko przez to, że święto wypada w sobotę. Zgodnie z przepisami za święto przypadające w ten dzień pracownikowi przysługuje inny dzień wolny od pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin”. W tym roku podobna sytuacja miała miejsce z 3 maja, kiedy obchodzone jest Święto Konstytucji. To kiedy pracodawca musi umożliwić odebranie pracownikowi dnia wolnego, zależy od przyjętego w miejscu pracy okresu rozliczeniowego.

Dodatkowy dzień wolny za święto Wszystkich Świętych 1 listopada. To powinieneś wiedzieć

Jeśli jest on miesięczny, to pracodawca może udzielić go przed świętem wypadającym w sobotę lub po nim. Pracodawca może odgórnie wskazać konkretną datę, w której zostanie wykorzystany dzień wolny lub pracownicy mogą sami wybrać dzień, w którym go wykorzystają. Co istotne, pracownik powinien wykorzystać cały dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Nie można rozdzielać go na godziny.

Dla przykładu jeśli chodzi o członków korpusu służby cywilnej, zgodnie z zarządzeniem premiera Donalda Tuska, dzień wolny od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w przepisach, za 1 listopada został wyznaczony na 10 listopada. Decyzja obejmie osoby zatrudnione w administracji państwowej, m.in. w KPRM, urzędach wchodzących w skład Rady Ministrów i urzędach centralnych organów administracji rządowej, czy urzędach wojewódzkich.

Dzień wolny z tytułu obniżenia wymiaru pracy. Tusk podjął decyzję, obejmie wybraną grupę

Dodatkowo z długiego weekendu listopadowego skorzystają też pracownicy izb administracji skarbowej, komend i innych jednostek organizacyjnych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i jednostek budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe.

Nie wszyscy będą jednak mogli skorzystać z dodatkowego dnia wolnego. Nie obejmie on bowiem osób wykonujących swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Dodatkowy dzień wolny od pracy wskazany przez pracodawcę nie przysługuje także osobom przebywającym w tym dniu (wskazanym przez pracodawcę jako dzień wolny) na zwolnieniu chorobowym, zasiłku macierzyńskim czy urlopie bezpłatnym.

