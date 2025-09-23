Nowy dzień wolny od pracy w Polsce? Jest jeden haczyk

W petycji o zmianie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy postuluje się ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy w zamian za wolne w Święto Trzech Króli.

Petycja ws. wolnego w Wielki Piątek

Jak przekonuje autor powyższej petycji, zmiana byłaby wyrazem poszanowania i tolerancji nie tylko dla katolików, prawosławnych i protestantów. Zauważał, że skorzystaliby na niej także obywatele innych wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim ewangelicy, dla których Wielki Piątek jest najważniejszym świętem w roku. Nieco przesadził jednak, dodając, że zmiana miałaby wymiar uniwersalny.

Autor przekonuje dalej, że dzieci w szkołach i młodzież na uczelniach mają już zwykle Wielki Piątek wolny od zajęć, co stwarza problemy dla rodziców związane z zapewnieniem opieki. Jego zdaniem walka o urlop ma wręcz prowadzić do konfliktów pomiędzy pracownikami.

Podnosi też dziwny argument, zwłaszcza w zestawieniu z wcześniejszymi odwołaniami do tolerancji. Mianowicie, zauważa iż coroczna nieobecność pracownika w Wielki Piątek dowodzi rzekomo, iż jest to osoba najprawdopodobniej wyznania ewangelickiego, co spotyka się z szyderstwami, a nawet mobbingiem i dyskryminacją.

Jeszcze ciekawiej w tym kontekście brzmi argument, iż pracownik nigdy nie wnioskujący o urlop tego dnia uchodzi za ateistę lub osobę wyznania innego niż chrześcijańskie. Co znów ma narażać go na rzekome szyderstwa i mobbing.

Wolne w Wielki Piątek? Kilka krajów już tak ma

Pada też argument odwołujący się do tego, co w innych krajach. Jak przekonuje autor petycji, Wielki Piątek jest wolny w Austrii, Dani, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Łotwie, Estonii, Słowacji, Malcie, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, co ma wpływać także i na naszą gospodarkę i konieczność pracy danego dnia.

Ostatnim punktem są odwołania do korzyści z turystyki, gastronomii i kultury. Polacy w Wielki Piątek mają rzekomo chętniej wyjeżdżać w góry, nad morze, odwiedzać kina, filharmonie, opery, teatry i muzea.

Czytaj też:

Wpadka podczas przemówienia Trumpa. Tak zareagował prezydent USACzytaj też:

Tajemnicze wyrwy w wiecznej zmarzlinie. Naukowcy wiedzą już, skąd się wzięły