Zaskakujące sceny podczas przesłuchania Ziobry. Padł cytat z kultowego filmu

Chwilę przed godziną 20 posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego – przewodnicząca komisji śledczej do spraw Pegasusa – zamknęła posiedzenie sejmowego ciała. W obradach uczestniczył Zbigniew Ziobro, który został wcześniej zatrzymany na Lotnisku Chopina w Warszawie. Były prokurator generalny wysiadał właśnie z samolotu, którym przyleciał z Brukseli.

Były minister sprawiedliwości został doprowadzony do Sejmu – na jego przybycie oczekiwał skład komisji. Zapowiedziane na poniedziałek (29 września) przesłuchanie odbyło się, choć z opóźnieniem. Zdaniem Ziobry nie było to jednak przesłuchanie, ale „zebranie posłów, przedstawicieli władzy”, którzy w jego opinii „działają nielegalnie, bezprawnie i wyczerpują cechy przestępstwa”.

Obrady komisji trwały długie godziny. Posiedzenie było przepełnione emocjami, nie brakowało też ostrych słów czy nawiązań do scen z polskich, kultowych filmów.

„Ale ty masz, Patryk, silną psychikę!”

W pewnym momencie do dyskusji włączyć chciał się Sebastian Łukaszewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, który jest członkiem sejmowej komisji ds. zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości użycia m.in. izraelskiego oprogramowania szpiegującego Pegasus. Nie był jednak w stanie, bo uniemożliwiali mu to parlamentarzyści z Koalicji Obywatelskiej – Patryk Jaskulski i Witold Zembaczyński.

Parlamentarzysta PiS ostatecznie nie wytrzymał i pokusił się o wbicie szpilki pierwszemu z nich. - Ale ty masz, Patryk, silną psychikę, jak ten Psikuta... – rzucił.

Łukaszewicz nawiązał do popularnej komedii „Chłopaki nie płaczą” z 2000 roku, w reżyserii Olafa Lubeszanki (dialog między policjantem – zagrał go Sławomir Orzechowski – a Jarkiem Psikutą, w którego z kolei wcielił się Paweł Deląg, uznawany jest przez społeczność internetową za kultowy i wszedł do codziennego języka).

Czytaj też:

Oświadczenie majątkowe Ziobry. Tego zabrakło w dokumencieCzytaj też:

Trzaskowski wypisał syna z edukacji zdrowotnej? Poruszenie na prawicy