Trzaskowski wypisał syna z edukacji zdrowotnej? Poruszenie na prawicy

W przeszłości – m.in. podczas kampanii wyborczej 2025 – prezydent Warszawy pozytywnie wypowiadał się o nowym przedmiocie, zaproponowanym przez resort edukacji narodowej Barbary Nowackiej. Wskazywał jednak, że rodzice powinni mieć wybór, czy chcą, by ich dziecko uczęszczało na takie zajęcia, czy nie. Prawni opiekunowie uczniów mogli złożyć pisemne oświadczenie w szkołach o rezygnacji – do czwartku (25 września). Oznacza to, że termin upłynął.

Trzaskowscy mają dwoje dzieci – córkę Aleksandrę i syna Stanisława. Czy nastolatek będzie chodził na lekcje z EZ? Dziennikarze portalu Niezależna twierdzą, że został z niej „wypisany”. Tę nieoficjalną informację mieli zweryfikować w dwóch źródłach.

Trzaskowscy wypisali syna z edukacji zdrowotnej? Miał być „jednym z pierwszych” uczniów, którzy zrezygnowali z zajęć

Redakcja przypomina, że o wypisaniu młodzieńca z zajęć zdecydować musieli za niego rodzice, bo jest niepełnoletni. Anonimowy informator twierdzi, że syn Trzaskowskiego był „jednym z pierwszych” uczniów, którzy zrezygnowali z EZ. Ponoć postąpiła tak „cała klasa”, wszyscy jego rówieśnicy.

Warto zaznaczyć, że jak dotąd (do momentu publikacji) Trzaskowski nie odniósł się do sprawy. Nie zrobił też tego nikt z Platformy Obywatelskiej (której jest wiceprzewodniczącym) czy Koalicji 15 Października.

Politycy prawicy gratulują prezydentowi Warszawy. „Brawo!”

Nieoficjalne ustalenia serwisu niezalezna.pl wywołały w sieci poruszenie. Na platformie X zaroiło się od komentarzy. Poseł PiS Jacek Sasin (były wicepremier i minister aktywów państwowych) pogratulował włodarzowi stolicy. „Brawo! Ideologia przegrała z rodzicielską odpowiedzialnością. Ależ to spektakularny symbol klęski Nowackiej!” – ocenił.

Podobnie zareagował poseł Konrad Berkowicz. „Brawo! Słuszna decyzja!” – uważa polityk Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Kolejny parlamentarzysta PiS – Kazimierz Smoliński – zarekomendował rodzicom „wypisanie dzieci” z edukacji zdrowotnej. A następnie powołał się na przykład prezydenta stolicy. „Nawet Trzaskowski to zrobił. Jeśli trybun sił lewicowych w Polsce wypisuje z tego swoje dzieci, to macie odpowiedź, co z mózgami najmłodszych robi ten przedmiot” – stwierdził.

„Kolejna konsekwencja jego skręcającej w prawo kampanii”

Także ze strony Partii Razem pojawił się głos. Posłanka Marcelina Zawisza napisała, że „to po wypowiedzi Trzaskowskiego EZ z obowiązkowej stała się dobrowolną”. „Kolejna konsekwencja jego skręcającej w prawo kampanii” – podsumowała.

