Tymczasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą. Szef MSWiA podjął decyzję

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą – poinformował w komunikacie resort. Wejdzie ono w życie 5 października 2025 roku i przedłuży kontrole o kolejne sześć miesięcy – do 4 kwietnia 2026 r.

– Przedłużamy kontrole na granicach z Niemcami i Litwą, aby kontrolować szlak migracyjny, który prowadzi z krajów bałtyckich, przez Polskę, do Europy Zachodniej. Wyłapujemy osoby, które nielegalnie próbują przerzucać migrantów na Zachód. Kluczowym zadaniem dla Straży Granicznej pozostaje utrzymanie szczelności i ochrona granicy z Białorusią przed presją migracyjną – powiedział szef MSWiA.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że „utrzymująca się presja migracyjna na granicy z Białorusią bezpośrednio przekłada się na liczbę cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć granicę Polski z Litwą i Niemcami”. Od początku bieżącego roku na polsko-białoruskiej granicy ujawniono ponad 25,4 tysiąca prób nielegalnego jej przekroczenia.

Kontrole na granicach z Litwą i Niemcami. Liczby nie kłamią

MSWiA podkreśliło, że „w związku z powyższym niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie i domknięcie newralgicznych szlaków migracyjnych”. Od stycznia br. do końca sierpnia Straż Graniczna zatrzymała prawie 500 obywateli państw trzecich, którzy wbrew przepisom pokonali granicę z Litwy do Polski oraz niemal 60 pomocników lub organizatorów prób nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców. Wobec 50 osób zastosowano areszt tymczasowy.

Dodatkowo przy granicy polsko-niemieckiej zatrzymano prawie 250 obywateli państw trzecich, którzy wcześniej wbrew przepisom dostali się do naszego kraju z Litwy. Jeśli chodzi o granicę z Niemcami to w analogicznym okresie i okolicznościach SG zatrzymała ponad 300 obywateli państw trzecich. Za nielegalne przekroczenie granicy polsko-niemieckiej zatrzymano ponad 2,1 tys. osób, w tym niemal 550 obcokrajowców, którzy wcześniej pokonali wbrew przepisom granicę z Białorusią.

