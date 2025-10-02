Problemy ze szkolnym jedzeniem. Uczniowie zmagają się z traumą

Przed kilkoma miesiącami w programie TVN „Uwaga!” poruszono temat żywienia dzieci w szkołach w Grodzisku Mazowieckim. Rodzice uczniów skarżyli się na małe porcje, najtańsze produkty oraz powtarzający się jadłospis. Reporterom Uwagi nie udało się porozmawiać z dyrektorami placówek. Burmistrz zaproponował dziennikarzom spotkanie po zakończeniu roku szkolnego.

Grodzisk Mazowiecki. Rodzice skarżą się na szkolne jedzenie

Dwa dni przed planowanym spotkaniem samorządowiec przesłał do redakcji maila, w którym zażądał opublikowania przeprosin oraz transmisji spotkania na żywo.

– Pan burmistrz jest poza urzędem – usłyszała jednak reporterka Uwagi po przyjeździe do Grodziska Mazowieckiego.

Rodzice dzieci przekazali, że na temat żywienia w szkołach nie odbyło się żadne spotkanie z burmistrzem, który ograniczył się do kilku internetowych wystąpień.

„Problem żywienia na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki jest mi znany. Jest mi znany nie od dziś, jest mi znany od wielu lat. (…) Chcę zdementować informację, jakoby znany był mi w tym roku ogromny problem żywienia na terenie grodziskich szkół" – usłyszeli widzowie transmisji.

Po emisji kolejnego materiału Uwagi burmistrz w dwugodzinnym spotkaniu obrażał telewizję oraz dyskredytował rodziców skarżących się na jakość jedzenia.

Śledztwo prokuratury. Fałszerstwo dokumentów

Sąd i prokuratura badają sprawę. Jedno postępowanie dotyczy fałszerstwa dokumentu, jakim firma cateringowa posłużyła się w przetargu.

– Sprawy grodziskie to w pierwszej kolejności kwestia posłużenia się sfałszowanym dokumentem w postaci zaświadczenia o usługach cateringowych. Ustaliliśmy, kto podrobił zaświadczenie, kto się posłużył tymi zaświadczeniami. Został skierowany akt oskarżenia wobec dwóch osób, w tym jednej, która jest przedstawicielem firmy cateringowej – powiedział Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Zmiany w Grodzisku Mazowieckim. Trzy kuchnie gminne

Od nowego roku szkolnego zaszły zmiany. Firma cateringowa, na którą skarżyli się rodzice zniknęła z grodziskiego rynku.

– Posiłki dla uczniów grodziskich szkół oraz dzieci w przedszkolu przygotowują trzy kuchnie gminne. (…) Pozostała jedna kuchnia, w której jest ajent. W kuchniach gminnych wydajemy średnio 5000 posiłków i z dnia na dzień to rośnie. W związku z tym mamy potwierdzenie tego, że jakość tych posiłków jest naprawdę dobra – powiedział Cezary Skalski, dyrektor Biura Oświaty w Grodzisku Mazowieckim.

Większość rodziców i dzieci jest zadowolona ze zmiany. Niektórzy uczniowie muszą jednak pracować z psychologiem – mają awersję do szkolnego jedzenia.

