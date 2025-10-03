Przełomowe zmiany w polskich przychodniach. Koniec z kolejkami?
Przełomowe zmiany w polskich przychodniach. Koniec z kolejkami?

Stetoskop i lekarz z laptopem
Źródło: Shutterstock / Volha_R
Już w przyszłym roku będzie więcej terminów do lekarzy i krótszy czas oczekiwania na wizytę, na którą będzie można zapisać się przez internet. Skończy się m.in. problem dodzwonienia się do przychodni. Na razie trwa pilotaż usługi.

Na ostatnim posiedzeniu Sejm zdecydował o utworzeniu centralnej elektronicznej rejestracji wizyt u lekarzy. Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która wprowadzi taki system. Dzięki niemu zwiększy się dostępność wizyt lekarskich i skróci czas oczekiwania na nie. Usługa centralnej e-rejestracji umożliwia zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Jest wprowadzana stopniowo.

Pilotaż, który potrwa do końca 2025 r., obejmuje cytologię, mammografię i pierwszą wizytę u kardiologa. W przypadku cytologii bezpłatne badania profilaktyczne przysługują kobietom w wieku 25 – 64 lat, a jeśli chodzi o mammografię w przedziale wiekowym 45 – 74 lata. W przypadku chęci umówienia się do kardiologa konieczne jest e-skierowanie. Zapisy będą możliwe przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy (osobiście, telefonicznie lub mailowo).

Centralna e-rejestracja wizyt u lekarzy. Koniec z problemem dodzwonienia się do przychodni

W centralnej e-rejestracji w jednym miejscu zebrane będą informacje na temat dostępnych świadczeń i ich terminów z całej Polski. Na razie będą to terminy w placówkach uczestniczących w pilotażu. Pacjent widzi na bieżąco dostępne placówki i terminy na interesujące go świadczenia, co ma zakończyć kłopoty z dodzwonieniem się do przychodni. Można w prosty, szybki i wygodny sposób wyszukać wolny termin świadczenia i się zapisać.

W razie potrzeby można też samodzielnie i w każdej chwili odwołać wizytę lub zmienić termin bez konieczności kontaktowania się z placówką. W przypadku braku dostępnych terminów można zgłosić się do poczekalni. To system, który będzie „pilnował kolejki” za pacjenta i automatycznie zawiadomi go o możliwości skorzystania z wizyty w momencie pojawienia się wolnego terminu. System przypomni też o terminie badania lub konsultacji i powiadomi o wszystkich dokonywanych zmianach.

302 placówki z całej Polski w pilotażu. Potrwa do końca roku

Dostęp do świadczeń będzie transparentny: kolejność pacjentów zależeć będzie od priorytetu określonego przez lekarza, uprawnień, kolejności zgłoszeń i zadeklarowanych preferencji. Poprawi się planowanie usług przez placówki, ograniczona zostanie liczba niewykorzystanych wizyt. Aktualnie w pilotażu biorą udział 302 placówki z całej Polski. Są one wymienione na rządowej stronie: pacjent.gov.pl/e-rejestracja.

Wnioski o udział w pilotażu do Oddziałów Wojewódzkich NFZ można składać do 14 listopada. Do 1 grudnia musi nastąpić zasilenie inicjalne. Od 1 stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja stanie się obowiązkowa na podstawie ustawy. Obowiązek przekazania harmonogramów do centralnej e-rejestracji musi nastąpić do 1 czerwca przyszłego roku. E-rejestracja w każdej placówce wystartuje 1 lipca 2026 r.

Źródło: WPROST.pl / pacjent.gov.pl