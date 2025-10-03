Przełomowe zmiany w polskich przychodniach. Koniec z kolejkami?

Na ostatnim posiedzeniu Sejm zdecydował o utworzeniu centralnej elektronicznej rejestracji wizyt u lekarzy. Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, która wprowadzi taki system. Dzięki niemu zwiększy się dostępność wizyt lekarskich i skróci czas oczekiwania na nie. Usługa centralnej e-rejestracji umożliwia zapisywanie się online na badania i wizyty u specjalisty. Jest wprowadzana stopniowo.

Pilotaż, który potrwa do końca 2025 r., obejmuje cytologię, mammografię i pierwszą wizytę u kardiologa. W przypadku cytologii bezpłatne badania profilaktyczne przysługują kobietom w wieku 25 – 64 lat, a jeśli chodzi o mammografię w przedziale wiekowym 45 – 74 lata. W przypadku chęci umówienia się do kardiologa konieczne jest e-skierowanie. Zapisy będą możliwe przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub bezpośrednio u świadczeniodawcy (osobiście, telefonicznie lub mailowo).

Centralna e-rejestracja wizyt u lekarzy. Koniec z problemem dodzwonienia się do przychodni

W centralnej e-rejestracji w jednym miejscu zebrane będą informacje na temat dostępnych świadczeń i ich terminów z całej Polski. Na razie będą to terminy w placówkach uczestniczących w pilotażu. Pacjent widzi na bieżąco dostępne placówki i terminy na interesujące go świadczenia, co ma zakończyć kłopoty z dodzwonieniem się do przychodni. Można w prosty, szybki i wygodny sposób wyszukać wolny termin świadczenia i się zapisać.

W razie potrzeby można też samodzielnie i w każdej chwili odwołać wizytę lub zmienić termin bez konieczności kontaktowania się z placówką. W przypadku braku dostępnych terminów można zgłosić się do poczekalni. To system, który będzie „pilnował kolejki” za pacjenta i automatycznie zawiadomi go o możliwości skorzystania z wizyty w momencie pojawienia się wolnego terminu. System przypomni też o terminie badania lub konsultacji i powiadomi o wszystkich dokonywanych zmianach.

302 placówki z całej Polski w pilotażu. Potrwa do końca roku

Dostęp do świadczeń będzie transparentny: kolejność pacjentów zależeć będzie od priorytetu określonego przez lekarza, uprawnień, kolejności zgłoszeń i zadeklarowanych preferencji. Poprawi się planowanie usług przez placówki, ograniczona zostanie liczba niewykorzystanych wizyt. Aktualnie w pilotażu biorą udział 302 placówki z całej Polski. Są one wymienione na rządowej stronie: pacjent.gov.pl/e-rejestracja.

Wnioski o udział w pilotażu do Oddziałów Wojewódzkich NFZ można składać do 14 listopada. Do 1 grudnia musi nastąpić zasilenie inicjalne. Od 1 stycznia 2026 r. centralna e-rejestracja stanie się obowiązkowa na podstawie ustawy. Obowiązek przekazania harmonogramów do centralnej e-rejestracji musi nastąpić do 1 czerwca przyszłego roku. E-rejestracja w każdej placówce wystartuje 1 lipca 2026 r.

