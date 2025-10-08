Coraz więcej cudzoziemców z polskim paszportem. Padł historyczny wynik

W 2024 roku polskie obywatelstwo uzyskało rekordowe 16 647 osób – wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To o ponad 4,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. W tej liczbie znalazło się 1 514 decyzji o nadaniu obywatelstwa, 14 828 przypadków uznania cudzoziemców za obywateli polskich oraz 305 przywróceń obywatelstwa.

Jak wyjaśnia resort, uznanie za obywatela polskiego dotyczy cudzoziemców, którzy przez długi czas legalnie mieszkają w Polsce, zintegrowali się ze społeczeństwem oraz spełnili szereg innych wymagań. „Powinni znać język polski, mieć zapewnione mieszkanie, stabilne źródło utrzymania, przestrzegać polskiego prawa i nie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa” – podkreśla MSWiA.

Trzy sposoby zdobycia obywatelstwa. Prezydent i MSWiA zapowiadają zmiany

Uznanie to procedura administracyjna prowadzona przez wojewodów, natomiast nadanie obywatelstwa pozostaje konstytucyjną prerogatywą prezydenta RP. Trzecią drogą jest przywrócenie obywatelstwa, dostępne dla osób, które utraciły je przed 1999 rokiem, często w wyniku emigracji lub przyjęcia obywatelstwa innego państwa.

W ostatnich latach liczba osób ubiegających się o obywatelstwo systematycznie rośnie. W 2023 roku było to 12 166 osób, w 2022 – 10 122, a w 2021 – 7 960. Dane pokazują, że Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem osiedlenia, szczególnie dla obywateli państw spoza Unii Europejskiej.

Wraz ze wzrostem liczby nadań pojawiają się też zapowiedzi zmian w przepisach. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt nowelizacji wydłużający minimalny okres pobytu w Polsce wymagany do uznania cudzoziemca za obywatela – z trzech do dziesięciu lat.

Nad modyfikacją przepisów pracuje również MSWiA. Propozycje w tej sprawie mają zostać przedstawione pod koniec października. Wśród nich znaleźć ma się wprowadzenie „testu na obywatelstwo”.

