KE składa skargę na Polskę. Czego nie dopilnował nasz kraj?

Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi przeciwko Polsce. Nasz kraj nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia unijnym organom Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu w ostatecznej i zaktualizowanej wersji.

KE skarży Polskę do TSUE

Wszystkie państwa członkowskie na przekazanie wspomnianych planów miały czas do 30 czerwca 2024 roku. Dodatkowo, zanim zapadła decyzja o skardze do TSUE, wobec Polski wszczęto procedurę naruszenia prawa Unii Europejskiej.

Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu opracowuje się na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klimatu. Rozporządzenie w tej kwestii nakłada na państwa członkowskie obowiązek przekazania aktualizacji planu co 5 lat oraz opracowania nowego planu co 10 lat. Odpowiadają za to ministrowie energii i klimatu.

Ministerstwo Klimatu przekazało Komisji Europejskiej w 2019 roku „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”. Z kolei w marcu 2024 roku dołączyło „wstępną wersję projektu aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”.

Nasz kraj posunął się nawet dalej i opracowała także „projekt aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, który przedłożono do konsultacji publicznych w październiku 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnioną w lutym 2025 roku”. Ostatecznie jednak ostatecznego dokumentu zabrakło.

Plan klimatyczny KE dla Polski

W marcu ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała nową wersję Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu dla Polski. Wskazywał on cele polskich władz i firm energetycznych ws. budowy nowych źródeł energii i inwestycji, które ostatecznie mają doprowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla (CO 2).

Plan zakładał m.in. zakaz używania pieców gazowych do 2040 roku. Do 2027 roku na takie piece miał zostać nałożony podatek. Dodatkowo podatek od emisji dwutlenku węgla nałożony miał zostać również na gaz, olej opałowy i węgiel. W planach była także zupełna rezygnacja z pieców węglowych.

