Dodatek do emerytury do końca życia. Ci seniorzy skorzystają

Minimalna emerytura po ostatniej waloryzacji wynosi aktualnie 1878,91 zł brutto miesięcznie. Seniorzy mogą korzystać z licznych form wsparcia i dodatków m.in. popularnych trzynastek oraz czternastek. Jedną z istotnych form wsparcia może być również świadczenie ratownicze.

Z tego dodatku mogą skorzystać tylko ci seniorzy, którzy w przeszłości byli ratownikami górskimi lub strażakami ochotnikami w ramach uznania za ich wieloletnią, nieodpłatną służbę.

Świadczenie ratownicze to dożywotni dodatek do emerytury, który jest przyznawany bez względu na wysokość zasadniczego świadczenia emerytalnego. Kwota dodatku wynosi aktualnie 272 zł. Obowiązuje ona od marca 2025 roku do lutego 2026 roku. Tym samym w ciągu roku jest to łącznie 3264 zł.

Aby zyskać prawo do dodatkowych pieniędzy, należy udokumentować odpowiedni staż pracy. W przypadku kobiet jest to 20 lat a w przypadku mężczyzn 25 lat.

Kluczową kwestią jest tutaj czynny udział w akcjach ratowniczych przed 31 grudnia 2011 roku. Potwierdzenie musi być podpisane przez trzy osoby, z których co najmniej jedna musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub zatrudniona była w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Dodatkowo staż pracy tej osoby musi choć częściowo pokrywać się z okresem uczestnictwa wnioskodawcy w akcjach ratowniczych.

Warto podkreślić, że zgodnie z nowelizacją przepisów, która weszła w życie w 2025 roku, do definicji działań ratowniczych zalicza się również szkolenia i ćwiczenia.

Wniosek o dodatek do emerytury można złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, a także w placówkach organizacji ratowniczych: TOPR i GOPR.

Ci, których prośby zostaną rozpatrzone pozytywnie, mogą się spodziewać przelewów z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA do 15. dnia miesiąca.

Czytaj też:

ZUS przeliczy emerytury. Trzy pułapki, które zjedzą podwyżkęCzytaj też:

Bon senioralny nie dla wszystkich. Ta grupa Polaków straci najwięcej