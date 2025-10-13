Raport o TVP Kurskiego. Wiadomo, ile kosztował

W kwietniu 2025 roku premier swoim zarządzeniem powołał „Komisja do spraw wyjaśnienia mechanizmów represji wobec organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz działaczy społecznych w latach 2015-2023”. Trzy tygodnie temu komisja opublikowała pierwszy z czterech planowanych raportów – dotyczący mediów publicznych.

Sejmowa komisja. Powstał prawie 400-stronicowy raport

Dokument ma prawie 400 stron, a jego duża część dotyczy materiałów, jakie prezentowano w telewizji publicznej pod rządami Jacka Kurskiego, polityka PiS. W raporcie znalazły się informacje m.in. o atakach medialnych na przedstawicieli środowiska LGBT, działaczy społecznych czy aktywistów.

Radio ZET zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem o dotychczasowe koszty funkcjonowania komisji i prac nad raportem. To odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o wysokich zarobkach członków komisji. Zarządzenie premiera Donalda Tuska mówi, że członkowie komisji będą zarabiać na równi z sekretarzem stanu w administracji rządowej – 16,8 tys. zł brutto.

Koszty funkcjonowania komisji. Ponad 750 tys. zł od kwietnia

Radio ZET opublikowało informację otrzymaną z Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości – komisja kosztowała dotychczas 751 285,60 zł. Wynagrodzenia członków komisji to ponad 98,5 proc. wszystkich kosztów – 740 285,60 zł. Pozostałe 11 tys. to wynagrodzenia z tytułów umów o dzieło.

Biuro przekazało również, ile zarabiają członkowie komisji. Każdy z nich otrzymuje 16 834,90 zł brutto.

We wrześniu Radio ZET pytało przewodniczącą komisji mec. Sylwię Gregorczyk-Abram, czy członkowie komisji zarabiają 16,8 tys. zł.

– To jest akurat nieprawda – odpowiedziała adwokatka.

Radio ZET zapytało ją ponownie, po otrzymaniu informacji z ministerstwa.

– Chodziło mi o kwotę netto, czyli to, co wpływa na konto. Ona jest znacznie niższa. Później już tego nie sprostowałam. Jeśli pytanie brzmi, czy członkowie komisji zarabiają 16,8 tys. zł brutto to tak. Tyle wynosi ta kwota, nie mamy w tej kwestii nic do ukrycia. Komisja działa w sposób transparentny – wyjaśniła.

