Sezon grzybowy w pełni. Najnowsze doniesienia grzybiarzy

Październik wielu z nas kojarzy się z sezonem grzybowym. Ciepłe dni i noce oraz opady jesiennego deszczu to gwarancja udanego grzybobrania. Doświadczeni zbieracze chwalą się znalezionymi okazami w mediach społecznościowych, a nawet dzielą się swoimi „miejscówkami”. Gdzie warto udać się na grzyby w najbliższych dniach?

Październik 2025. Gdzie na grzybobranie?

Grzybiarze donoszą o szczególnie udanych grzybobraniach w lasach znajdujących się w poniższych okolicach:

– powiat cieszyński (południowa część województwa śląskiego)

– Złotokłos (województwo mazowieckie, powiat piaseczyński)

– Kamienna (województwo świętokrzyskie, powiat kazimierski)

– Skwierzyna (województwo lubuskie, powiat międzyrzecki)

Grzybiarze zwracają uwagę na zatrzęsienie maślaków, sitarzy i podgrzybków. Niektórzy chwalą się również pełnymi wiaderkami gąsek.

Grzybobranie. Bezpieczeństwo najważniejsze

Wybierając się na grzyby pamiętać należy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Zadbać należy o odpowiednie ubranie – spodnie z długimi nogawkami, bluzę z długim rękawem oraz odpowiednie obuwie, najlepiej kalosze. Niektórzy zakładają również nakrycie głowy. Odpowiedni strój ochroni grzybiarza przed wilgocią oraz kleszczami.

Do koszyka powinny trafiać jedynie grzyby, co do gatunku których nie ma żadnych wątpliwości. Warto wziąć ze sobą atlas grzybów lub telefon z aplikacją. Początkujący niech ograniczają się jedynie do grzybów rurkowych – nie ma wśród nich śmiertelnie trujących. W przypadku wątpliwości lepiej pozostawić znalezionego grzyba w lesie.

Eksperci sugerują, aby zbierać tylko wyrośnięte grzyby – młode owocniki mogą nie mieć wykształconych cech gatunku i mogą wyglądać myląco. Grzybiarze mogą również udać się z zebranymi grzybami do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Państwowa Inspekcja Sanitarna zatrudnia wykwalifikowanych grzyboznawców, którzy przeszkoleni są w rozpoznawaniu gatunków grzybów jadalnych oraz trujących.

