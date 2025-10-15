Nielegalne opłaty cmentarne. Polacy mogą domagać się zwrotu tysięcy złotych

Jak ustaliło radio RMF FM, wojewódzkie sądy administracyjne w Olsztynie i Warszawie uznały, że jednostki samorządowe nie mogą pobierać od mieszkańców opłat, jeśli te nie są związane z pochówkiem zmarłych.

Zarządcy cmentarzy komunalnych nie mogą więc brać pieniędzy za ekshumację, przechowywanie zwłok w chłodniach czy udostępnianie sal, w których przygotowuje się ciała. Ponadto nie mogą pobierać opłat za korzystanie z infrastruktury cmentarnej, z miejsca na cmentarzu po upływie 20 lat, czy za wjazd na jego teren. Legalne jest czerpanie zysków tylko z tego, co wyszczególnione zostało w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Redakcja rozgłośni RMF jako przykład przywołuje uchwałę Rady Miasta Olsztyna, podjętą na początku 2023 roku. Jej wejście w życie oznaczało nałożenie na ludzi szeregu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych. Jeden z mieszkańców postanowił jednak je zaskarżyć, zwracając uwagę, że są niezgodne z ustawą. Wymiar sprawiedliwości orzekł, że zapisy uchwały – a konkretnie opłaty niezwiązane z pochówkiem – są abuzywne (niezgodne z prawem).

Zarządcy cmentarzy będą musieli oddać Polakom pieniądze?

Podkreślmy raz jeszcze – samorządy nie mogą dowolnie mnożyć opłat, jeśli te nie mają stricte związku z pochówkiem ciał.

Radio zwraca uwagę, że w przypadku uprawomocnienia się wyroków osoby, które uiściły opłaty za nielegalne usługi lub za korzystanie z cmentarza w ten czy inny sposób, mogą żądać zwrotu pieniędzy od zarządców tych miejsc. Gdy kolejne miasta zainspirują się orzeczeniami, które zapadły m.in. w Olsztynie czy Radomiu, może to oznaczać w sumie milionowe kwoty.

Jednostki samorządowe będą też w przyszłości musiały zmienić treść podjętych uchwał, jeśli te są abuzywne.

