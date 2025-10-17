Marta Nawrocka pod lupą sondaży. Jak pierwsza dama została oceniona przez Polaków?

Minęły zaledwie dwa miesiące od momentu, gdy Marta Nawrocka objęła funkcję pierwszej damy, a już zdążyła stać się rozpoznawalną osobą w polskim życiu publicznym. Aktywna, uśmiechnięta i obecna w wielu inicjatywach społecznych – tak przedstawia się jej wizerunek po 60 dniach pracy u boku prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak tę krótką, ale intensywną działalność oceniają Polacy? Najnowsze sondaże pokazują, że żona prezydenta cieszy się pozytywną opinią niemal połowy społeczeństwa.

Dwa miesiące w roli pierwszej damy

Marta Nawrocka objęła funkcję 6 sierpnia 2025 roku. Dwa miesiące później – 6 października – opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumowała ten czas, pokazując ścianę w Pałacu Prezydenckim, na której zawiesza pamiątki ze spotkań z obywatelami.

– Dwa miesiące wśród Polek i Polaków – pełne ciepła, serdeczności i uśmiechu. Każde spotkanie jest dla mnie wyjątkową chwilą, która zostaje w sercu na długo. W Pałacu Prezydenckim mamy szczególne miejsce, gdzie kolekcjonujemy Wasze upominki i pamiątki – symbole tej wspólnej, wyjątkowej drogi. Razem z Karolem dziękujemy za każdy gest i każde dobre słowo. Jesteśmy dla Was – napisała Marta Nawrocka.

Aktywna i obecna. Pierwsze działania Marty Nawrockiej

W ciągu zaledwie kilku tygodni pierwsza dama wzięła udział w wielu inicjatywach społecznych i kulturalnych. Zainaugurowała Narodowe Czytanie, odwiedziła Klinikę Budzik, uczestniczyła w Wielkim Święcie Plonów w Pałacu Prezydenckim, a także towarzyszyła mężowi podczas wizyt w Stanach Zjednoczonych i Watykanie.

Ta aktywność nie pozostała niezauważona. Dla wielu komentatorów Marta Nawrocka jest przykładem nowoczesnej, zaangażowanej pierwszej damy, która stara się łączyć funkcję reprezentacyjną z realnym działaniem społecznym.

Polacy pozytywnie o pierwszej damie

Z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu" wynika, że po dwóch miesiącach działalności 46 procent Polaków ocenia Martę Nawrocką pozytywnie.

16 proc. badanych wyraziło negatywną opinię, a 38 procent nie ma jeszcze zdania na temat pierwszej damy.

Choć od objęcia funkcji minęło niewiele czasu, dla żony prezydenta to wyraźny sygnał zaufania i dobrego odbioru społecznego.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 11–12 października 2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł ok. 3 procent.

Jak Polacy oceniają jej obecność w mediach?

Inne badanie, wykonane przez SW Research na zlecenie „Wprost”, dotyczyło aktywności medialnej Marty Nawrockiej.

Pozytywnie o medialnej aktywności Marty Nawrockiej wypowiada się 22,5 procent badanych, natomiast 29 procent deklaruje wobec niej obojętność. Negatywną opinię wyraża 12,1 procent respondentów, a aż 36,3 procent przyznaje, że w ogóle nie zna działań pierwszej damy w sieci.

Brak wiedzy na temat jej aktywności częściej deklarują kobiety – 40,1 procent z nich przyznaje, że nie śledzi poczynań Marty Nawrockiej, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wynosi 32,1 procent. Z kolei mężczyźni częściej niż kobiety oceniają jej działania negatywnie – takiej odpowiedzi udzieliło 14,9 procent respondentów i 9,6 procent respondentek.

Najwięcej osób nieznających aktywności pierwszej damy mieszka w dużych miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców – tam odsetek ten sięga 42,1 procent. Na wsi jest on niższy i wynosi 33 procent.

Czytaj też:

Mała obsesja Marty Nawrockiej? Jej syn ujawnił sekretCzytaj też:

Ujawniono kulisy wizyty Marty Nawrockiej w Nowym Jorku. Pokazała prezent od Polonii