Ujawniono kulisy wizyty Marty Nawrockiej w Nowym Jorku. Pokazała prezent od Polonii

Dziennikarze Kanału Zero Joanna Pinkwart i Jakub Trusiewicz towarzyszyli pierwszej damie podczas jej pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. W serwisie YouTube stacja Krzysztofa Stanowskiego zamieściła ponad 10-minutowy materiał, w którym zobaczyliśmy Martę Nawrocką w nowej roli.

Marta Nawrocka w Nowym Jorku. Kulisy wizyty

Na nagraniach widzimy małżonkę prezydenta w nieformalnych rozmowach ze wspomnianymi dziennikarzami, migawki z bankietu u Melanii Trump, nowojorskie widoki oraz zdjęcia z prezydentem Trumpem i jego żoną. Możemy obejrzeć też nieco dłuższą scenę z Central Parku, gdzie Marta Nawrocka wzięła udział we wspólnym biegu z przedstawicielami Polonii.

Pierwsza dama po krótkiej rozgrzewce przebiegła 3 kilometry w koszulce z napisem „Polska Running Team”. Jak żartowała, były to „tylko i aż 3 kilometry”. Wysportowana Marta Nawrocka pokonała cały dystans i po wszystkim cieszyła się, „że kondycja jest”.

Następnie wzięła udział z klubem „Beyond” Greenpoint, na którym zabrała głos i mówiła o „odwadze, determinacji i nowoczesności” Polek. – Jesteście ambasadorkami Polski tu właśnie w Ameryce i dziękuję wam za to serdecznie – oznajmiła pierwsza dama. Kanał Zero pokazał też spotkanie Marty Nawrockiej z polskimi korespondentami w USA i jeszcze jedno krótkie z Polakami mieszkającymi w Nowym Jorku.

Marta Nawrocka i listy od Polonii

Sama pierwsza dama pochwaliła się z kolei na Instagramie listami prezentami od Polonii oraz krótko podsumowała spotkania z rodakami. „Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkałam się z niezwykłą serdecznością naszych rodaków mieszkających za oceanem” – pisała.

„Otrzymałam również wzruszające listy od polonijnych dzieci. To ogromnie budujące – czuć tyle dobra i przywiązania do polskich barw z drugiego końca świata. Dziękuję Wam z całego serca za to, że pielęgnujecie naszą tradycję i kulturę, gdziekolwiek jesteście! A Kasia szczególnie dziękuje za cudowny prezent” – dodawała, pokazując na nagraniu wspomniane listy i nową lalkę córki.

Czytaj też:

Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Zamieściła w sieci wymowny wpisCzytaj też:

Marta Nawrocka zaskoczyła w USA. Stylistka ocenia