Wołodymyr Żurawlow: „Nie wysadziłem Nord Stream 2. Nurkowanie to moje hobby”

Strona niemiecka podejrzewała, że Wołodymyr Żurawlow mógł brać udział w operacji sabotażowej z 2022 roku, w której zniszczono trzy z czterech nitek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Za Ukraińcem wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania. Został zatrzymany pod koniec września w Polsce i trafił do aresztu, jednak w piątek Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom, uznając, że nie ma podstaw do realizacji ENA. Ukrainiec został też zwolniony z aresztu.

– Na wstępie należy z całą mocą podkreślić, że przedmiotem postępowania nie jest ustalenie, czy ścigany dopuścił się zarzucanego mu przez stronę niemiecką czynu, a jedynie czy czyn takowy może stanowić podstawę do wykonania ENA – zaznaczał sędzia. Jak dodał, sąd nie miał „ żadnych dowodów źródłowych” w tej sprawie. - Wbrew informacjom podawanym w niektórych mediach, dokumenty przesłane przez stronę niemiecką, dotyczące samego czynu, zmieścić można na jednej stronie papieru A4 – informował sędzia.

Po zaskakującym finale tej głośnej sprawy Żurawlow udzielił wywiadu na antenie TVP Info.

Wołodymyr Żurawlow: Nurkowanie to moje hobby

– Nie popełniłem żadnego przestępstwa, nie wysadziłem Nord Stream 2 – zapewniał Ukrainiec. Opowiadał, że zajmuje się „wentylacją i klimatyzacją” w branży budowlanej, a nurkowanie „to jego hobby” od kilkunastu lat. Jak przyznał, nurkuje między innymi w jaskiniach i byłby w stanie zejść na głębokość około 80 metrów. Czyli taką, na jakiej miał znajdować się ładunek. – Też mam takie uprawnienia – stwierdził, dodając, że „to nie jest nieosiągalna głębokość dla nurków”

Żurawlow opowiadał również, że ma trójkędzieci, a do Polski przyjechał w 2022 roku na trzy dni przed pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę. – Wszyscy wiedzieli, że będzie wojna, ale nikt nie wiedział w jakim zakresie – stwierdził.

Czytaj też:

Rosjanie nie wytrzymali kilku godzin. Zmasowany atak po słowach TrumpaCzytaj też:

Tusk komentuje spotkanie Zełenskiego z Trumpem. „Jedno jest absolutnie jasne”