Zmiana czasu na zimowy 2025. Kiedy przestawiamy zegarki? Śpiochy się ucieszą!

Żywiołowa dyskusja na temat zniesienia zmiany czasu toczy się od lat. W konsultacjach, które przeprowadziła Komisja Europejska, aż 4 mln obywateli opowiedziały się za rezygnacją z przestawiania zegarków.

Zmiana czasu 2025. Kiedy przestawiamy zegarki? W którą stronę?

Jak przypomina rmf24.pl, KE w 2018 r. zaproponowała zniesienie zmiany czasu, a rok później pomysł ten zyskał poparcie Parlamentu Europejskiego. Projekt dyrektywy utknął jednak w Radzie UE, ponieważ kraje członkowskie nie były w stanie wypracować wspólnego stanowiska w sprawie. Jedną z kwestii, która dzieli, jest to, czy na stałe wprowadzić czas letni, czy może zimowy. Ze względu na brak jednomyślności w sprawie wciąż obowiązuje system, który zakłada zmianę czasu o godzinę dwa razy do roku.

W ostatnią niedzielę października, w nocy z 25 na 26 października 2025 r., w Polsce nastąpi zmiana czasu. O godz. 3:00 należy cofnąć wskazówki zegara na godz. 2:00, a więc te osoby, które nie pracują na nocnej zmianie, będą mogły cieszyć się dodatkową godziną snu.

Zmiana czasu a stan zdrowia. Naukowcy alarmują i wskazują najlepsze rozwiązanie

W toczącej się dyskusji zwraca się także uwagę na wpływ zmiany czasu na stan zdrowia. Naukowcy ze Stanford Medicine podkreślają, że wywołuje ona nie tylko chwilowy dyskomfort, ale może odcisnąć swoje piętno w dłuższej perspektywie. Bo zmiana czasu zaburza rytm dobowy, czyli wrodzony, trwający ok. 24 godz. zegar biologiczny, który reguluje wiele procesów fizjologicznych.

Zdaniem ekspertów zarówno wprowadzenie na stałe czasu zimowego lub czasu letniego byłoby zdrowsze niż przestawianie zegarków dwa razy w roku. Jednocześnie zaznaczają, że najkorzystniejszy dla większości ludzi byłby pierwszy wariant.

