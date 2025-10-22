Tego ostrzeżenia lepiej nie bagatelizować. RCB: Nie przebywaj pod drzewami

RCB – jednostka podległa Prezesowi Rady Ministrów – wydała alert. Dotyczy sytuacji pogodowej.

Z potencjalnym zagrożeniem zmierzyć będą musieli się mieszkańcy jednego województwa. „Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami” – sugeruje zespół prasowy ogólnopolskiego centrum bezpieczeństwa.

Ważny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie meteorologiczne wydał też IMGW

Mieszkańcy Małopolski otrzymali lub wkrótce dostaną powiadomienia na smartfony, które dotyczyłyby będą alertu. Treść krótkiej wiadomości tekstowej SMS brzmi: „Uwaga! W dniach 23-24 października [czyli między czwartkiem a piątkiem – red.] prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami” – apeluje RCB.

Bacznie obserwować zjawisko pogodowe powinni mieszkańcy siedmiu powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego i osoby z Nowego Sącza. Dotyczy to także przyjezdnych.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia ws. wiatru wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy. Obowiązuje ono do piątkowego poranka. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia oszacowano na 85 procent. Jeśli chodzi o przebieg zjawiska, wiatr może rozpędzić się do 45 kilometrów na godzinę, a w porywach osiągnąć nawet 85 km na godz (z kierunków południowych).

„W związku z dynamiczną sytuacją meteorologiczną możliwe podwyższenie stopnia ostrzeżenia” – zaznaczają eksperci z IMGW.

Jak się zachować? Oto eksperckie porady

RCB sugeruje, by mieszkańcy regionu na południu „usunęli z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr”. Ponadto, aby „przeparkowali swoje samochody w bezpieczne miejsca, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami”. Centrum bezpieczeństwa w instrukcji zachęca też do zadbania o swoje zwierzęta i zapewnienia im schronienia – szczególnie jeśli są to pupile wychodzące. Warto też „przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne”.

RCB zwraca się też do kierowców, by „uważali podczas jazdy samochodem”. „Po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu” – czytamy.

twitterCzytaj też:

„Wystrzał” temperatury, wichury i śnieg. Tak pogoda podzieli PolskęCzytaj też:

Będą zmiany w podwyżkach dla lekarzy. Wiceministra zdrowia: Żyliśmy w bańce ponad stan