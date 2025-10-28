Afera wokół działki pod CPK. Na jaw wyszły nowe fakty

– Chciałem odnieść się do afery CPK, bo tak to wszyscy słusznie nazywają. Jak państwo wszyscy pamiętacie, PiS po przegranych wyborach zadysponował wspólnie z prezydentem Dudą dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego. Już wtedy wszyscy podejrzewali, że chodziło o dokończenie lub załatwienie interesów. Afera CPK jest tego wyjątkowo paskudnym potwierdzeniem — powiedział premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem rządu.

Tymczasem jak dowiedziała się WP, Jarosław Kaczyński zawiesił kolejną, trzecią już, osobę w prawach członka partii. Chodzi o byłego dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Wkrótce więcej informacji