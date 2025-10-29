Rygorystyczne zasady na parkingu przy wrocławskim cmentarzu. Kierowcy muszą uważać

W dniach 31 października i 1 listopada kierowcy wjeżdżający na parking przy Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu od strony ulicy Obornickiej będą musieli poddać się kontroli – informuje wrocławska „Wyborcza”.

Na wjeździe staną bramki kontrolne obsługiwane przez żołnierzy i służby porządkowe. Sprawdzane będzie to, czy wjeżdżające na teren parkingu pojazdy nie mają urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Odnotowywane będą numery rejestracyjne zostaną odnotowane.

Taka decyzja spowodowana jest zmianami w prawie. Zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi z Ustawy o obronie ojczyzny i rozporządzenia ministra obrony z 27 marca 2025 r., na teren jednostek wojskowych nie mogą wjeżdżać pojazdy z aktywnymi urządzeniami rejestrującymi obraz lub dźwięk.

Zakaz obejmuje m.in. wideorejestratory, kamery cofania, systemy 360 stopni i czujniki parkowania, jeśli mają funkcję zapisu obrazu. Kierowcy nie muszą jednak usuwać tych urządzeń. Wystarczy, że zostaną zasłonięte lub wyłączone. „Wcześniejsze przygotowanie pojazdów pozwoli na sprawny wjazd na parking i nie spowolni ruchu” – informuje w komunikacie wrocławski ratusz.

Urzędnicy apelują, by dostosować się do zasad i przygotować samochód przed przyjazdem. To ważne, ponieważ przy parkingu nie ma wyznaczonych do tego miejsc. Jak stwierdził w rozmowie z „Wyborczą” Jerzy Lutogniewski z wrocławskiego wydziału inżynierii miejskiej, „po to kierowcy są informowani odpowiednio wcześniej, zarówno w mediach, jak i stronie internetowej cmentarza, żeby uniknąć takich sytuacji”.

Kierowcy, którzy odmówią zasłonięcia lub wyłączenia kamer, nie zostaną wpuszczeni. – Jeśli ktoś nie wyraża zgody na zasłonięcie kamer czy wyłączenie systemów, może po prostu zrezygnować z postoju na terenie jednostki. Zorganizowaliśmy przestrzeń do łatwego zawrócenia i wyjazdu z terenu – powiedział dziennikowi urzędnik.

Na miejscu obecna będzie także straż miejska, której zdaniem będzie wsparcie organizacji ruchu i udzielanie pomocy tym kierowcom, którzy będą mieć problem z dostosowaniem pojazdów.

