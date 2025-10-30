Nocny atak Rosji na Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce

W nocy z środy na czwartek Rosja dokonała zmasowanego ataku powietrznego na teren Ukrainy. O nocnych działaniach za naszą wschodnią granicą poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W odpowiedzi na działania Federacji Rosyjskiej poderwano polskie i sojusznicze lotnictwo.

Nocny atak Rosji. Poderwano polskie i sojusznicze myśliwce

„W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej” – przekazano w porannym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po decyzji polskiego dowództwa uruchomiono „wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. „Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – przekazał DORSZ w oświadczeniu.

Działania podejmowane przez polskie i sojusznicze siły mają charakter prewencyjny. Zgodnie z przekazanymi informacjami są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę przestrzeni powietrznej. Szczególną uwagę przykłada się do terenów przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji” – zakończono komunikat.

Incydent nad Morzem Bałtyckim. Przechwycono rosyjski samolot

Poprzedniej doby DORSZ informował o przechwyceniu rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. Do incydentu doszło we wtorek, 28 października.

„Para dyżurna myśliwców MiG-29 Polskich Sił Powietrznych dokonała skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej oraz eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotu Federacji Rosyjskiej, który wykonywał lot nad Morzem Bałtyckim” – napisano na X.

„Polskie myśliwce przechwyciły samolot rosyjski Ił-20 realizujący misję rozpoznawczą w międzynarodowej przestrzeni powietrznej, bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej” – wyjaśniono szczegóły incydentu.

