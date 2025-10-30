Szkoła w Opolskiem ostrzelana. Ewakuacja uczniów

Policja odebrała zgłoszenie od dyrekcji jednej ze szkół podstawowych we Włodarach (woj. opolskie), że ktoś miał strzelać w kierunku budynku, prawdopodobnie z wiatrówki. Miało paść co najmniej kilka strzałów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do uszkodzenia szyb. Strzały miały paść z budynku mieszkalnego leżącego w pobliżu szkoły. Rodzice zostali poinformowani, aby pilnie odebrali swoje dzieci.

Przebywający w szkole uczniowie oraz pracownicy zostali ewakuowani. Żadna osoba nie została ranna. Na miejscu zdarzenia obecni są policjanci, którzy wyjaśniają dokładnie przyczyny i okoliczności zdarzenia. Teren szkoły został zabezpieczony. Funkcjonariusze przesłuchują świadków oraz analizują nagrania z monitoringu. Podejrzany w sprawie mężczyzna został zatrzymany.

Więcej informacji wkrótce.