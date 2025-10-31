Braun na czele niechlubnego rankingu. Za nim Kaczyński

Na czele najnowszego sondażu zaufania, który na zlecenie Onetu przeprowadził IBRiS, znalazł się Karol Nawrocki. Prezydentowi ufa 47 proc. respondentów, przeciwnego zdania jest 38,6 proc. badanych, a neutralny stosunek ma 12,9 proc.

Nowy ranking zaufania. Ten sondaż może zaboleć Trzaskowskiego

Na drugim miejscu zestawienia uplasował się Radosław Sikorski, którego zaufaniem darzy 44,2 proc. respondentów (44,6 proc. nie ufa szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a 10,2 proc. wypowiada się o nim neutralnie). Na ostatniej pozycji na podium znalazł się Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony narodowej cieszy się zaufaniem na poziomie 38,3 proc. Co ciekawe, lider PSL ostatni raz na podium tego typu sondażu był w styczniu 2024 r. Jednocześnie 42 proc. ankietowanych nie ufa szefowi MON, a 18,5 proc. jest nastawionych neutralnie.

Na dalszych pozycjach znaleźli się Krzysztof Bosak (36,4 proc.), Donald Tusk (35,6 proc.) oraz Rafał Trzaskowski (35,4 proc.). Prezydent Warszawy, dawny lider sondażu, osiągnął najgorszy wynik od czerwca 2023 r. Kolejne miejsca zajmują: Mateusz Morawiecki (33,3 proc.), Sławomir Mentzen (32,6 proc.), Magdalena Biejat (32,3 proc.) oraz Włodzimierz Czarzasty (32 proc.). Były prezydent Andrzej Duda uplasował się poza pierwszą dziesiątką z wynikiem 31,5 proc.

Braun na czele niechlubnego sondażu. Na drugiej pozycji Kaczyński

Liderem niechlubnego rankingu, czyli braku zaufania, jest Grzegorz Braun. 65,3 proc. respondentów deklaruje, że nie ufa temu politykowi, a 23,1 proc. darzy zaufaniem. 11,3 proc. ma do niego neutralne nastawienie. Na kolejnej pozycji uplasował się Jarosław Kaczyński – 62,8 proc. nie ufa liderowi PiS, 26,7 proc. ufa, a 10,5 proc. jest neutralnych.

