Polska w objęciach potężnego antycyklonu. Pogoda zaskoczy wszystkich

Październik nie rozpieszczał Polaków – w kraju dominowały chmury, częste opady i niskie temperatury. Zanim jednak nadejdzie długo oczekiwana poprawa, Polska znajdzie się jeszcze pod wpływem wilgotnego frontu atmosferycznego. Już w niedzielny wieczór zachodnią część kraju obejmie strefa opadów, która w nocy z niedzieli na poniedziałek przesunie się w głąb kraju.

Front przyniesie pochmurną i mokrą aurę we wschodniej oraz południowo-wschodniej Polsce. Dla wielu regionów będzie to ostatni taki okres przed sporą zmianę w pogodzie.

Antycyklon przyniesie słońce i ciepło. Nadchodzi złota polska jesień

Od wtorku sytuacja diametralnie się odmieni. Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu atmosferycznego – antycyklonu – który obejmie dużą część Europy Środkowej. Synoptycy przewidują, że stabilna, pogodna aura utrzyma się co najmniej do początku drugiej dekady listopada.

Zazwyczaj wyże jesienią niosą mgły i niskie chmury, tym razem jednak ma być zupełnie inaczej. Prognozy wskazują, że przez wiele dni niebo pozostanie niemal bezchmurne, a słońce świecić będzie od rana do wieczora. „Wszystko wskazuje na to, że przed nami okres z bardzo dużą ilością słońca, które w wielu regionach świecić będzie od rana do wieczora w towarzystwie małego zachmurzenia, lub całkiem bezchmurnego nieba” – zapowiadają meteorolodzy Onet.pl.

Lokalne mgły mogą się pojawiać jedynie nocą i o porankach, jednak nie będą uporczywe ani długotrwałe.

Temperatury jak z wczesnej jesieni. Wiemy, kiedy nadejdzie ochłodzenie

Antycyklon przyniesie nie tylko słońce, ale także zaskakująco wysokie temperatury. W większości regionów słupki rtęci w ciągu dnia pokażą od 10 do 15 stopni Celsjusza, co jak na listopad jest wynikiem wyjątkowym.

W nocy miejscami mogą pojawić się lekkie przygruntowe przymrozki, jednak nie wpłyną one znacząco na komfort termiczny w ciągu dnia. Ochłodzenie przewidywane jest dopiero około 10 listopada, gdy temperatura maksymalna w wielu miejscach nie przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Meteorolodzy radzą, by wykorzystać tę słoneczną przerwę w jesiennej szarudze – podobne warunki w listopadzie to rzadkość.

Czytaj też:

To może być rekordowy listopad. Meteorolodzy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Taka będzie zima 2025/2026. Styczeń zaskoczy. Nowa prognoza eksperymentalna