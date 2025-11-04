Zaginęła 16-letnia Alicja. Pilny komunikat policji

Policjanci prowadzą poszukiwania Alicji Okrajni. W sobotę 1 listopada 16-latka samowolnie opuściła ośrodek przy ul. Rajtana w Częstochowie. Do chwili obecnej nie wróciła na miejsce, nie nawiązała też kontaktu z rodziną.

Zaginęła 16-letnia Alicja. Policja apeluje o pomoc

Aby usprawnić poszukiwania, Komenda Miejska Policji w Częstochowie opublikowała zdjęcie zaginionej nastolatki, a także udostępniła krótki opis. Alicja w chwili zaginięcia była ubrana w czarne spodnie i czarną bluzę z kapturem, a także biało-czarne buty sportowe. 16-latka ma 173 cm wzrostu, waży ok. 73 kg. Ma czarne włosy.

Na koniec opublikowanego komunikatu policja wystosowała apel. Zwrócono się do osób, które mają jakiekolwiek informacje, które mogą doprowadzić do odnalezienia 16-letniej Alicji. „Każdy, kto zna miejsce pobytu zaginionej, lub w ostatnim czasie widział Alicję Okrajni, proszony jest o pilny kontakt z częstochowskimi policjantami lub z najbliższą jednostką Policji” – czytamy.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Karoliny Wróbel. „Nad ten staw już nie wrócimy”Czytaj też:

Tajemnicze zniknięcie małżeństwa z Sopotu. Finał poszukiwań jak z filmu