Nowy projekt MEN. Opozycja krytykuje

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje się do wdrożenia w szkołach reformy programowej. Sejmowa Komisja Edukacji i Nauki otrzymała projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

MEN chce zmienić podstawę programową. Pierwszy projekt w komisji

– W ramach reformy w większym stopniu musimy zwrócić uwagę na to, czego szkoła ma realnie nauczyć, a nie czego ma uczyć. Chodzi o skuteczność i efekty kształcenia, a nie tylko o jego treść – powiedziała wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, prezentując projekt.

Ministerstwo chce m.in. zmienić definicję podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego. Docelowo nowy schemat podstawy ma uwzględniać oczekiwane efekty uczenia się i wymagania w zakresie doświadczeń edukacyjnych.

Projekt spotkał się z krytyką ze strony opozycji. Dariusz Piontkowski z Prawa i Sprawiedliwości nazwał go „rewolucją”. W jego ocenie wprowadzenie zmian doprowadzi do likwidacji polskiej szkoły. Polityk PiS zwrócił uwagę, że po wprowadzeniu reformy nauczyciele musieliby porzucić dotychczasowe, dostosowane do szkoły i potrzeb uczniów metody pracy.

– Państwo w tej chwili chcą doprowadzić do tego, co się dzieje w szkołach zachodnich, gdzie uczeń nie musi posiąść jakiejś konkretnej wiedzy, a zakres wymaganej wiedzy jest naprawdę minimalny – wyjaśnił Piontkowski, który złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

„Wynarodowienie Polaków i upadek edukacji humanistycznej”. KKP krytykuje

Projekt skrytykował również Zbigniew Dolata z PiS, którego zdaniem zostanie on zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Do krytyków dołączył Włodzimierz Skalik (Konfederacja Korony Polskiej).

– Z całą pewnością projekt ustawy będzie skutkował zerwaniem kodu kulturowego, wynarodowieniem Polaków i upadkiem edukacji humanistycznej – powiedział poseł z KKP.

Członkowie komisji nie poparli wniosków o odrzucenie projektu. Później odrzucono wszystkie poprawki PiS – projekt przyjęto w całości.

Czytaj też:

Nowacka do dymisji? Akcja Uczniowska nie ma wątpliwości. „Skandaliczny błąd”Czytaj też:

Zawrzało po decyzji MEN ws. ferii zimowych. „To komplikuje plany rodzinom”