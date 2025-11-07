Materiały wybuchowe na terenie szkoły. Ewakuacja we Wrześni

Do zdarzenia doszło podczas pracy przy Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni. Prowadzący roboty ziemne robotnicy natrafili na przedmioty pochodzące z czasów II wojny światowej.

Materiały wybuchowe na terenie szkoły. Ewakuacja SP nr 6 we Wrześni

Pod ziemią odkryto dwa granaty, pocisk artyleryjski, zapalniki oraz ponad 30 sztuk amunicji. Znalezisko spowodowało natychmiastowe wstrzymanie wszelkich prac i interwencję służb.

Do szkoły wezwano policję oraz saperów. Teren znaleziska zabezpieczony został przez straż pożarną. Szkoła oraz okoliczne budynki zostały ewakuowane. Mieszkańcy musieli opuścić swoje mieszkania do godziny 8:30 – schronili się we Wrzesińskim Ośrodku Kultury.

Neutralizacją amunicji zajęli się saperzy. Powrót mieszkańców do domów zaplanowano na popołudnie.

Po II wojnie światowej, w latach 1945-1956 w Polsce przeprowadzono akcję rozminowywania i oczyszczania z niebezpiecznych materiałów. Szacuje się, że saperzy zlikwidowali około 15 mln sztuk min, niewypałów, pocisków i bomb. Podczas akcji zginęło 640 saperów.

Saperzy mają ręce pełne roboty. 10 tys. zgłoszeń do wojskowych oddziałów

Z oficjalnej strony Wojska Polskiego można się dowiedzieć, że patrole saperów każdego roku przyjmują blisko 10 tys. zgłoszeń. Większość z nich dotyczy niewybuchów z czasów II wojny światowej. Neutralizacją zajmują się saperzy działający na lądzie, a także specjalnie przeszkoleni nurkowie.

Pomimo upływu kilkudziesięciu lat wciąż odnajdywane są niebezpieczne materiały z czasów II wojny światowej. Służby przypominają, aby nie podnosić, odkopywać czy przenosić znalezionych podejrzanych przedmiotów. Wojskowe materiały wybuchowe są odporne na działanie warunków atmosferycznych – przez lata zachowują swoje właściwości wybuchowe.

