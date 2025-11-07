Ziobro trafi do aresztu? Polityk PiS zabrał głos

W piątek 7 października Sejm będzie głosować nad wnioskiem prokuratury dotyczącym Zbigniewa Ziobry. Posłowie zdecydują, czy immunitet byłego ministra sprawiedliwości zostanie uchylony i czy tym samym zostanie wyrażona zgoda na pociągnięcie go do odpowiedzialności.

Prokuratura Krajowa chce postawić politykowi PiS zarzuty popełnienia 26 przestępstw związanych z nieprawidłowościami wokół wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości (w tym zakupu oprogramowania szpiegowskiego Pegasus).

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na Węgrzech. Polityk nie zdecydował się na przyjazd do kraju. Tuż przed głosowaniem zabrał głos. – W Polsce ma miejsce zawłaszczenie wymiaru sprawiedliwości na użytek interesów politycznych Donalda Tuska, który jest szefem szajki – stwierdził były minister sprawiedliwości w rozmowie z TV Republika.

Polityk wspomniał również o rzekomych planach śledczych. Dotarły do mnie informacje, że dyżur w sobotę ma sędzia znany ze swoich nieukrywanych sympatii politycznych. Jeżeli byłoby to prawdą, to z większym zrozumieniem możemy podejść do wypowiedzi Tuska na Twitterze, który z góry, bez cienia wątpliwości przesądził, że zostanę aresztowany – komentował. – Może im nie wyjść w tej sytuacji, bo funkcjonariusze Tuska coś spartaczyli Od tygodnia było trąbione w mediach, że ja będę w Budapeszcie. Aresztowanie mnie w dniu, w którym mnie nie ma w Polsce, to byłby pewny ewenement – dodawał Zbigniew Ziobro.

Były szef resortu sprawiedliwości tłumaczył, że nie broni się nie dlatego, że jest w ramach opieki onkologicznej poddany troskliwej opiece lekarskiej, tylko dlatego, że w Polsce ma miejsce zawłaszczenie wymiaru. W dalszej części rozmowy Zbigniew Ziobro mówił m.in. o kłamliwych zrzutach. Przekonywał, że premier chce wsadzać ludzi do aresztu. – Żyjemy w kraju, który zbliża się do autorytaryzmu – powiedział.

Dopytywany, czy zamierza pozostać na Węgrze i ewentualnie ubiegać się o azyl, polityk PiS odparł jedynie, że o decyzjach, jakie będzie podejmował, będzie informował w stosownym czasie.

