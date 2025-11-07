Co dalej w sprawie Zbigniewa Ziobry? Polityk PiS ma kilka opcji

Wiosek prokuratury o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, jego zatrzymanie i aresztowanie w czwartek 6 listopada zyskał pozytywną opinię sejmowej komisji regulaminowej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował następnie, że już w piątek 7 listopada wieczorem może się odbyć głosowanie w tej sprawie.

Głosowania ws. Ziobry. Co może się wydarzyć?

Opcja najprostsza polega na tym, że Sejm może uchylić immunitet Ziobry i pozwolić prokuraturze na dalsze działania. Po odebraniu dokumentów z parlamentu, śledczy mogą przedstawić zarzuty byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu. Następnie powinni ustalić z podejrzanym termin stawienia się w prokuraturze.

— Do Sejmu został skierowany wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie. Dlatego, nawet jeżeli Zbigniew Ziobro sam się nie stawi, to może być zatrzymany. Jeśli czynność zatrzymania będzie przeprowadzona, to zostaną mu przedstawione zarzuty i zostanie przesłuchany – wyjaśniała prok. Anna Adamiak, rzecznik prasowa Prokuratora Generalnego.

Następnie prokurator zdecyduje, czy skieruje do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Nie ma oczywiście pewności, czy Zbigniew Ziobro w ogóle będzie w Polsce i czy policja będzie w stanie zatrzymać go za granicą. W czwartek na antenie Telewizji Republika oświadczył, że miał bilet powrotny do Polski, ale nie skorzystał z niego, ze względu na rzekomą „prowokację” związana z jego możliwym zatrzymaniem.

Co jeśli Ziobro nie wróci do Polski dobrowolnie?

Jeśli policja nie doprowadzi Ziobry do prokuratury, to możliwe będzie wszczęcie poszukiwania w dwóch trybach: Europejskiego Nakazu Aresztowania lub poprzez Interpol. W obu sytuacjach wydany zostanie list gończy za posłem Prawa i Sprawiedliwości.

W TV Republika Ziobro powiedział też, że nie złożył jeszcze wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Węgierski są może oczywiście rozpatrzeć wniosek o ENA niezależnie od azylu. Państwo członkowskie UE może jednak odmówić wykonania ENA, jeśli naruszałoby to wolności i prawa człowieka. Odmówić można nawet wtedy, jeśli Ziobro nie otrzyma azylu.

W sprawie Zbigniewa Ziobry w Sejmie ma odbyć się aż 27 głosować. Oddzielnie posłowie wypowiedzą się na temat zarzutów, wniosku o doprowadzenie, zatrzymania i ewentualnego aresztu. Przypomnijmy, że prokuratura będzie mogła działać jedynie w takim zakresie, jaki wyznaczy jej Sejm. Gdy nie będzie zgody na jeden z zarzutów, prokuratura nie będzie mogła go postawić.

Postępowanie cały czas może jednak być prowadzone w innych wątkach i wobec innych osób. Wnioski o uchylenie immunitetu można też ponawiać, jeżeli oparte są na nowych okolicznościach, które nie stanowiły podstawy wniosku już rozpatrzonego. Dodajmy, że immunitet blokuje postępowanie tylko w trakcie kadencji, a nie na zawsze. Do sprawy będzie można wrócić.

