Dziennikarz ujawnia kulisy ws. afery CPK. Taką rolę miał odegrać były minister. „36 minut”

Istotna pod względem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działka w Zabłotni ma wrócić do Skarbu Państwa zgodnie z porozumieniem, które zawarto w na początku listopada. Sprawa nie kończy jednak afery CPK. Wirtualna Polska zastanawia się, dlaczego odpowiedzialny za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego i zarząd budującej go spółki Maciej Lasek powiadomił prokuraturę po 1,5 roku.

Polityk tłumaczył się wynajęciem zewnętrznej kancelarii, mimo że dla CPK pracuje liczne grono prawników. Dodatkowo na jego niekorzyść świadczy fakt, że Wody Polskie potrzebowały na to cztery dni, a Ministerstwo Rolnictwa 10. Lasek o działce w Zabłotni dowiedział się w kwietniu 2024 r. Pod koniec sierpnia ub. r. jego drogi i Dawtony skrzyżowały się na Campusie Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Inicjatorem imprezy był też Sławomir Nitras.

Afera CPK nie słabnie. Specjalne gadżety dla polityków PiS były wcześniej na imprezie Trzaskowskiego

Na imprezie pojawiły się tubki produkowane przez Dawtonę, podobne do tych, które na potrzeby kampanii kupili politycy PiS. Ze sprawozdań finansowych fundacji Campus Polska, że przychów w 2023 r. wyniósł 3,8 mln zł, a w kolejnym roku był już wyższy o trzy mln. Dawtona, politycy PO i władze fundacji nie chciały początkowo ujawnić, ile z tych wpływów pochodzi od Dawtony.

Prezes fundacji przekazał w końcu, że łączna kwota w latach 2024 i 2025 wyniosła mniej niż 1,3 proc. sumy przychodów Fundacji w tych latach. Dane za ten rok nie są jednak znane. Dawtona nie była również wymieniona jako partner Campusu, bo współpraca miała zostać nawiązana w ostatniej chwili, a informacje są przygotowane z wyprzedzeniem. Fundacja nadal nie zamieściła informacji o współpracy w 2024 r.

Nowe fakty ws. afera CPK. Politycy KO spotykali się z ludźmi Dawtony

Lasek nie odpowiedział na pytania o udział w imprezie; o to, czy powiadomił o problemie z działką kogoś z ministerstwa oraz kiedy dowiedział się o sponsoringu Dawtony. Gości na panel miał zapraszał polityk KO ze Szczecina Patryk Jaskulski, kolega Nitrasa. Zaznaczył, że ws. Campusu z nikim z Dawtony nie rozmawiał, a przedstawicieli rodziny Wielgomasów poznał podczas kampanii wyborczej Trzaskowskiego.

Adam Szłapka nie odpowiedział na pytanie o spotkania z rodziną Wielgomasów, a Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer zapewniły, że ich nie znają. Nitras opowiedział natomiast o czterech spotkania z prezesem Dawtony Pawłem Wielgomasem, bratem Piotra. Trzaskowski z rodziną Wielgomasów spotkał się natomiast trzy razy. Paweł Wielgomas i jego ojciec Andrzej wpłacili łącznie 130 tys. zł na fundusz wyborczy kandydata KO przed wyborami prezydenckimi w 2025 r.

Powiadomił prokuraturę o aferze CPK po 1,5 roku. Wiceminister milczy ws. pytań

Lasek zignorował także pytanie o zwłokę i wiedzę dotyczącą tego, że operatorzy mają obowiązek przechowywać bilingu i dane o logowaniach z telefonów przez rok. Dziennikarz WP zaznaczył, że podczas pracy nad tym tekstem zadzwonił do niego Nitras i „przez 36 minut próbował go odwodzić od pisania o związkach Campusu z Dawtoną, tłumaczyć zawiłości polskiej polityki”. Podsumował, że gdyby wiedział o działce nie pozwoliłby na partnerstwo Dawtony.

