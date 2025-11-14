Donald Tusk na grzybobraniu. Były doradca prezydenta szybko wyłapał istotny detal i wbił szpilę

Donald Tusk zamieścił nagranie z lasu. Na krótkim materialne wideo premier podczas grzybobrania podzielił się kolejnym sukcesem naszego kraju. – Wiecie, że Polska gospodarka rośnie, o właśnie, szybciej niż grzyby po deszczu? Trzy razy szybciej niż angielska, cztery razy szybciej niż francuska, dziewięć razy szybciej niż włoska i 12 razy szybciej niż niemiecka. A wiecie dlaczego? Bo robimy, nie gadamy! I nie wetujemy! – stwierdził.

Do opisu Tusk jako komentarz dodał jedno słowo: „Rośniemy” oraz hasztag #SiłaPolski i flagę. Szefowi rządu pod filmem odpowiedziała Beata Szydło. „To się nie dzieje. I znowu te zachwyty nad ‘wzrostem PKB’, a ludzie lądują na bruku” – stwierdziła europosłanka PiS. „W garniturze na grzyby? To prawie jak Majdanowie” – zauważył z kolei poseł Konfederacji i były doradca Andrzeja Dudy Łukasz Rzepecki.

„Polska gospodarka rośnie najszybciej od lat! 3,7 wzrostu PKB to także europejski top. I to mimo nadzwyczajnej aktywności politycznych sabotażystów, obcych i swoich” – informował kilka godzin wcześniej szef rządu. Na profilu Kancelarii Premiera zaznaczono, że chodzi o III kwartał 2025 r. „Silna, stabilna i dynamiczna gospodarka to realna poprawa jakości życia i większe możliwości dla wszystkich” – zaznaczono.

Przedstawiono również roczną dynamikę Produktu Krajowego Brutto w Europie w trzecim kwartale bieżącego roku. Dla Hiszpanii wyniósł on 2,8 proc.; Szwajcarii 1,5 proc.; Francji 0,9 proc.; Włoch 0,4 proc., a Niemiec 0,3 proc. Zmiana dotyczy proc. PKB rok do roku. Dane wyrównane kalendarzowo i sezonowo. 3,7 proc. Polski to najwyższy wzrost od trzech lat. – Jesteśmy 20. największą gospodarką na świecie. Ruszymy z kluczowymi inwestycjami – mówił minister finansów Andrzej Domański.

