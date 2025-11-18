Ziobro podzieli los byłego wiceministra sprawiedliwości? Twarda deklaracja Żurka

Prokuratura unieważniła dwa paszporty („zwykły” i dyplomatyczny) Marcina Romanowskiego, aby utrudnić mu ucieczkę poza strefę Schengen – informowała w weekend „Rzeczpospolita”. Jednocześnie w jej ramach polityk Prawa i Sprawiedliwości jest poszukiwany na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Taki sam los może spotkać Zbigniewa Ziobrę, jeśli on również zdecyduje się na azyl polityczny w Węgrzech. O sprawę w TVN24 został zapytany Waldemar Żurek.

Zdaniem prokuratura generalnego wobec byłego ministra sprawiedliwości może zapaść podobna decyzja, co w przypadku byłego wiceszefa tego resortu. – Oczywiście to są decyzje MSZ, ale z informacji, które posiadam, prokuratura będzie podejmować te działania. Chodzi o skuteczność – wyjaśnił Żurek. Prokurator generalny wyjaśniał, że decyzja nie jest uzależniona od posiedzenia aresztowego.

Prokuratura unieważni paszport Ziobry? Żurek o „stercie dowodów”

Żurek tłumaczył, że trzeba „stosować różne metody, aby pokazać podejrzewanym, wobec których są sterty dowodów, że jednak nie jest tak łatwo uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości”. – To jest też przestroga dla innych. My będziemy ścigać te osoby, jeżeli uciekną do innych krajów i będziemy uruchamiać wszystkie procedury po to, żeby ich sprowadzić, postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości – kontynuował Żurek.

– My naprawdę będziemy także prowadzić różne dyplomatyczne negocjacje z krajami, które mogłyby przyjąć takich uciekinierów. To są uciekinierzy kryminalni, a nie polityczni – podsumował prokurator generalny. Posiedzenie aresztowe ws. Ziobry odbędzie się 22 grudnia. Zdaniem Żurka „tak odległy termin to dowód na to, że sąd działa absolutnie niezależnie od prokuratury”. Decyzję podejmą sędziowie, którzy zostaną wylosowani.

Czytaj też:

Ziobro z pilną prośbą do Nawrockiego? Twarda deklaracja z PiSCzytaj też:

Ziobro trafi do aresztu? Mamy nowe informacje