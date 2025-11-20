Ostrzeżenia IMGW przed intensywnymi opadami śniegu. Nawet 50 cm białego puchu

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzy rodzaje ostrzeżeń pogodowych. Najpoważniejsze dotyczą intensywnych opadów śniegu. W tej kwestii obowiązują zarówno pomarańczowe jak i żółte alerty. Ostrzeżenia 2. stopnia wydano dla powiatu gorlickiego w Małopolsce oraz jasielskiego, krośnieńskiego, Krosna, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego na Podkarpaciu.

Prognozowane są opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej od 25 cm do 35 cm, a w górach od 35 cm do 50 cm. Najbardziej intensywne opady wystąpią w piątek. Alerty obowiązują od piątku do godz. 5 do soboty do godz. 20. Mogę być jednak kontynuowane, dlatego warto śledzić strony Instytutu.

Śnieg i intensywne opady w kilku regionach Polski. Linia będzie wyraźna

Ostrzeżenia 1. stopnia wydano z kolei dla trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Będą one obowiązywać w powiatach na południe od linii przebiegającej przez Hrubieszów, Zamość, Biłgoraj, Stalową Wolę, Tarnobrzeg, Mielec, Tarnów, Brzesko, Bochnię, Wieliczkę, Myślenice i Wadowice. W tym wypadku opady białego puchu mają mieć natężenie umiarkowane, a szacowany przyrost pokrywy śnieżnej waha się od 10 do 15 cm.

Drugi rodzaj żółtego alertu dotyczy oblodzenia. IMGW wydał go w całości dla woj. lubuskiego i dolnośląskiego, większości wielkopolskiego i zachodniopomorskiego oraz części kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Kierowcy i piesi mogą się spodziewać zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu oraz deszczu ze śniegiem powodujących ich oblodzenie.

Część kraju pokryje się białym puchem. W pozostałych regionach inne zagrożenia

Temperatura minimalna wyniesie ok. dwie kreski na minusie, a przy gruncie ok. pięć stopni Celsjusza poniżej zera. W zależności od regionu alerty zaczną obowiązywać od czwartku od godz. 21 lub od północy w nocy z czwartku na piątek. Wygasną w piątek o godz. 9.

Ostatnie z ostrzeżeń dotyczą silnego wiatru. Wydano je dla powiatu sławieńskiego w zachodniopomorskim oraz słupskiego, lęborskiego, wejherowskiego i puckiego na Pomorzu. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy wiatru będą w strefie brzegowej. Alerty będą ważne od czwartku od godz. 23 do piątku do godz. 10.

